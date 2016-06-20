عطر"ديور أو سوفاج" يحتفل بعيده الـ50 بطريقة عصرية

ما زال عطر Eau Sauvage الرجالي من Dior نابضاً بالحياة حتى بعد 50 سنة على ابتكاره. وهو يحتفل اليوم بنصف قرن من العصرية والثقة، من خلال فيلم مرح ينبض بالحيوية والأناقة على غرار العطر الذي شكل له مصدر الوحي، ندعوكم لاكتشافه فيما يلي.

تتراقص الألوان في هذا الفيلم وتتوالى الصور المستوحاة من جمالية فترة ستينيات القرن الماضي التي تميزت بالمرح، والفكاهة والموسيقى الشعبية. هذه الفترة التي شهدت ولادة هذا العطر في مدينة Grasse وتحوله إلى واحد من أشهر العطور الفرنسية.

وها هو الممثل الفرنسي آلان دولون أسطورة Eau Sauvage يتحول في الفيلم الجديد من شخصية إلى أخرى وتتجلى ملامحه على كافة الوجوه، التي شكلت تاريخ هذا العطر. جذاب ومشاكس نراه يخرج من بركة السباحة قبل أن يهرب على متن سيارة سباق. وتتوالى الصور الأسطورية التي تجسد التاريخ الغني لعطر ما زال حتى يومنا هذا الأبرز لدى الرجال.

عند ابتكاره، شكل عطر Eau Sauvage ثورة في مجال العطور الرجالية، لأنه قدم ترجمة ذكورية للنفحات الزهرية. وهو منذ العام 2011 اكتسب مزيداً من الانتعاش مع دخول نفحات البرغموت عليه.

يتوفر عطر Eau Sauvage بأربعة صيغ مختلفة الحدة: Eau Sauvage Eau de Parfum، Eau Sauvage Eau de Toilette، Eau Sauvage Extreme Eau de Toilette Intense، وEau Sauvage Cologne. وتنضم إليهم مجموعة للحلاقة والاستحمام تتضمن: لوشن لما بعد الحلاقة، بلسم لما بعد الحلاقة، رغوة للحلاقة، كريم للحلاقة، جل للاستحمام، مزيل رائحة خاليا من الكحول، رذاذ مزيل للرائحة وصابونة.