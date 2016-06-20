مصمما "دولتشي أند غابانا" يحتفلان بذكرى لقائهما الأول

رحلة عبر الزمن قامت بها دار Dolce&Gabbana في مجموعتها الرجالية لربيع 2017 التي تمّ تقديمها أخيراً في إطار أسبوع موضة الأزياء الرجالية. رحلة حملت مصمّمي الدار دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا إلى أواخر ثمانينيات القرن الماضي وتحديداً إلى لقائهما الأول الذي تمّ على أنغام موسيقى إفريقية. هذه الموسيقى بأجوائها وأنغامها طبعت بشكل لافت الإطلالات الـ97 التي تضمّنتها المجموعة.

ثنائي الأسود والأبيض كان طاغياً على معظم تصاميم المجموعة، مع ظهور خجول لألوان محدودة منها الأحمر، والأزرق، والذهبي... بالإضافة إلى تكرار استعمال الطبعات الحيوانية المستوحاة من الثقافة الإفريقية. فطبعات جلد النمر، والفهد، والزيبرا زيّنت الجاكيتات حيناً والبنطلونات حيناً آخر، حتى إنها اختلطت مع طبعات أخرى كرسمة أوراق الأشجار ورسمة فاكهة الأناناس.

الآلات الموسيقية تحوّلت بدورها إلى طبعات زيّنت البدلات، والقمصان، والبنطلونات، وجاكيتات "البايكر" بأسلوب برع مصمما الدار في تقديمه بكلّ أناقة. وقد رصدنا بعض التصاميم المستوحاة قصّاتها من الأزياء الإفريقية التقليدية دون أن تفقد شيئاً من طابعها العصري الذي يبحث عنه رجل اليوم.

وقد حرص مصمما الدار على تنسيق الجاكيتات المطبّعة مع أحذية تزيّنت بالطبعة نفسها. كما ترافقت البدلات مع ربطات عنق رفيعة أو عقد سوداء تلتفّ حول العنق.

وبذلك جاءت أناقة رجل Dolce&Gabbana متكاملة في هذه المجموعة بفضل الإكسسوارات المتعددة من حقائب، نظارات شمسيّة وقبّعات... وحتى سماعات رأس تنسجم مع ألوان الأزياء وأنغام الموسيقى التي شكّلت خلفيّة اللقاء الأول بين مصمّمي الدار منذ أكثر من 30 عاماً. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي..