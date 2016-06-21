مستحضران من "كلارنس" لمكافحة تجاعيد الرجال

لمكافحة التجاعيد التي تغزو بشرة الرجال، ابتكرت Clarins مستحضرين جديدين ينضمان إلى عائلة Clarins men من مستحضرات العناية الخاصة بالرجال. فيما يلي ندعوكم للتعرّف على هذه المستحضرات واختيار ما يناسبكم منها للحفاظ على بشرة شابة لأطول فترة ممكنة:

- بلسم العينين Clarins Men Line-Control Eye Balm الخبير في مكافحة علامات تقدّم سن البشرة حول محيط العينين. يساعد في تقليل التجاعيد ويخفي الهالات السوداء الدائمة وتورّم العينين. يناسب الرجال بعد سن الـ45، وينصح بتطبيقه صباحاً ومساءً على منطقة محيط العينين لإكسابها تأثيراً نضراً فورياً بفضل احتوائه على مكونات نباتية منها الصنوبر البحري، سكريات الشوفان وزبدة الشيا.

- بلسم الوجه Clarins Men Line-Control Balm الخبير في مكافحة علامات تقدّم سن البشرة حول محيط الوجه والعنق. يساعد في التقليل من ظهور التجاعيد ويعمل على شدّ البشرة والقضاء على انتفاخ الجزء السفلي من الوجه. تركيبته غير الدهنية تسهّل استعماله صباحاً ومساءً على بشرة نظيفة وجافة، ينصح بتطبيقه على الوجه والعنق مع الضغط برفق. وهو يتوفر بصيغة خاصة بالبشرة العادية وأخرى بالبشرة الجافة.