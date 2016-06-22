صور.. أزياء دار فالنتينو الرجالية لربيع-صيف ٢٠١٧

ضمن أسبوع الأزياء الرجالي الذي بدأ اليوم الأربعاء في باريس قدمت دار فالنتينو مجموعتها الرجالية لربيع صيف ٢٠١٧، وتنوعت ألوانها وقصاتها لتبدو وكأنها لوحة للرسام الأميركي ميت بوير الذي كان يقصد عدم انتهاء عماله ويترك لناظريها حرية الخيال والتأمل.

وبدت الزيات العسكرية بألوانها الجيشية وكذلك الطبعات الرسومات على قطع المجموعة الصيفية، إضافة إلى الأقمشة الجينزية والبدلات السوداء الكلاسيكية التي طرزت بنتوءات معدنية.

أما اكسسوارات المجموعة فتراوحت بين الحقائب الشبابية وحقائب الحاسوب الجلدية الأنيقة والأحذية التي عرفت بها دار فالنتينو.