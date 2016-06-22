الأزهار والأمواج تغزو أزياء "فندي" الرجالية

هذه المرة أيضاً غزت الأمواج أزياء Fendi في المجموعة الرجالية التي قدمتها الدار لربيع 2017 ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للأزياء الرجالية. وطبعة الأمواج كان سبق أن ظهرت في عدة مجموعات سابقة قدّمتها الدار الإيطالية الفاخرة وحظيت بإعجاب كبير نظراً لطابعها العصري. وهي هذه المرة ترافقت مع طبعة الأزهار التي أضفت لمسات من الانتعاش على الإطلالات الرجالية.

صور فوتوغرافية للرسام الشهير بابلو بيكاسو وهو يمضي عطلته على شاطئ "كوت دازور" الفرنسي شكّلت مصدر وحي أساسي لهذه المجموعة الربيعية، وانضمت إليها صور أخرى من عطلات الرسام سلفادور دالي والعالم ألبير آنشتاين جمعتها سيلفيا فنتوريني فندي المشرفة على الدار لتشكّل نواة الفكرة الأساسية الكامنة وراء هذه المجموعة.

52 إطلالة تم تقديمها في ديكور داخلي حول حوض سباحة يحيط به عشب اصطناعي تناسقت بامتياز مع اللوحة اللونية للمجموعة التي تضمّنت تدرجات الأزرق، والأخضر بالإضافة إلى ألوان الرمال.

الطابع الرياضي المريح خيّم على معظم الإطلالات التي تضمّنت بنطلونات واسعة مصنوعة من أقمشة مريحة ترافقت مع "تي-شيرت" قطنيّ، أو"بولو"، أو حتى قميص صيفي. أما الجاكيتات فغلب عليها الطابع العصري وتميّزت بقصّاتها المتنوعة، وقد لفتنا منها جاكيت باللون الأخضر مصنوع من الفرو تمّ تنسيقه مع بنطلون قصير باللون الأبيض.

المعاطف من القطع التي أضفت لمسة فاخرة على الإطلالات، وقد تناسقت مع الطابع العام للمجموعة، أما حقائب Fendi فقد حضرت بكل أناقتها وبتصاميم متنوعة تزيّنت بالأمواج والخطوط متناسقةً بامتياز مع الأحذية الرياضية، والقبعات، والنظارات التي جعلت أناقة رجل Fendi متكاملة. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي: