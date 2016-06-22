15 نصيحة جمالية تسهّل حياتك في رمضان

إذا كنت تعانين من ضيق الوقت، تماماً مثل معظم النساء العصريات خلال الشهر الفضيل، تعرّفي على هذه النصائح الجمالية التي ستسهّل حياتك ولن تأخذ من وقتك سوى دقائق معدودة.

1 - مقشّر للبشرة الدهنية

ابشري كميّة كافية من الخيار، وامزجيها مع ملعقة من حليب البودرة، وضعيها على وجهك. انتظري حتى يجفّ (20 دقيقة) قبل أن تدلّكي بلطف.

2 - مقشّر لتنظيف الوجه

اخلطي في وعاء صغير بودرة السكر مع حليب منظّف للوجه. دلّكي بلطف ثم اشطفي وجهك بالماء. وبعد الانتهاء، ضعي كريماً مرطّباً. قومي بذلك مرّة واحدة في الأسبوع.

3 - ملطّف مجاني تقريباً

الشاي الأخضر مهدّئ وفعّال في مكافحة الجزيئات الحرّة. ضعي في الثلاجة كيس الشاي الأخضر الذي صنعته لكي تشربيه. وفي اليوم التالي، مرّريه على وجهك بعد استخدام حليب التجميل المنظّف.

4 - ماسكارا تدوم طويلاً

إذا جفّت الماسكارا، انقعي عبوة الماسكارا في كأس من الماء الحار (ليس المغلي) لمدّة 10 دقائق تقريباً.

5 - نظرة عميقة

ضعي لمسة من ظلال العيون البيضاء القزحية تحت الحاجبين بالضبط، في منتصف القوس.

6 - عينان مشرقتان

ضعي لمسة من اللون الوردي الفاتح في منتصف الجفن العلوي، النتائج مضمونة.

7 - قلم رسم دقيق جداً

قبل الرسم بقلم تخطيط العينين، ضعيه في الثلاجة لبضع ساعات. وبعد ذلك، يصبح من الأسهل رسم الخط بصورة دقيقة.

8 - قبل وضع الماسكارا

مرّري على رموشك قطعة قطن مغموسة ببودرة التلك. إذا كانت الماسكارا فارغة وجافة، يمكنك إطالة حياتها عن طريق وضع قطرة أو قطرتين من ماء الترنجان فيها. حرّكيها جيداً باستخدام الفرشاة.

9 - للحفاظ على طلاء الأظافر

ضعيه في الثلاجة ليظلّ سائلاً لفترة طويلة.

10. لتبييض ما تحت الأظافر

الأفضل نقع الأظافر في محلول الليمون. وإذا كنت مستعجلة، استخدمي منديلاً معطّراً بالليمون ومرّريه تحت الأظافر بمساعدة عود صغير.

11 - لاستبدال رغوة الحلاقة

ليس هناك أفضل من القليل من الكونديشنر لحلاقة الساقين، حيث لن يتسبّب في الجروح وستحصلين على ساقين ناعمتين.

12 - مستحضر تسمير ذاتي بسعر منخفض

بعد تنظيف الجسم وتقشيره خلال الاستحمام، انشري طبقة سائلة من الحناء على الجسم واتركيها بضع دقائق. ثم اشطفيها بالماء.

13 - لإزالة آثار الشامبو الملوّن عن الجلد

افركي الجلد الذي تلوّن من الشامبو بقطعة قطن مبلّلة مغموسة في رماد السجائر، ثم اشطفي بالماء.

14 - للحصول على شعر لامع جداً

ضعي ملعقة صغيرة من الليمون أو خل التفاح في مياه شطف الشعر.

15 - مقشّر لطيف

صبّي في وعاء غطاء من زيت مغذٍّ وحفنتين من مقشّر الجسم واخلطيهما معاً. ضعي المزيج على بشرتك الرطبة ثم اشطفيها بالماء.