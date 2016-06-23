أهلاً بكم في عالم "أرماني" الفاخر

يأخذنا المصمم الإيطالي المخضرم جيورجيو أرماني إلى عالمه الخاص من خلال 60 إطلالة تم تقديمها في عرضه الخاص بالأزياء الرجالية لربيع 2017 الذي اختتم أسبوع ميلانو للموضة.

رجل Armani حافظ على هويته الإيطالية العريقة في مجال الأناقة، ولكنه خرج عن النمطية بحثاً عن شخصية عصرية تبناها. الطبعات الغرافيكية التي غزت أزيائه تذكر بفن العمارة الرومانية وتزين الإطلالات بلمسات مبتكرة نراها تغطي البنطلونات، والجاكيتات، والقمصان أو تظهر بلمسات ناعمة على الأزياء.

التدرجات الفاتحة لألوان البيج والرمادي غلبت على القسم الأول من العرض متخذة شكل إطلالات تناسب أوقات العمل والاستجمام على السواء.

أما القسم الثاني منه فغلبت عليه ألوان الأزرق والبرغندي الفاتح التي تناسقت فيما بينها بشكل لافت. وقد زينت صورة أرماني المصمم إحدى الإطلالات لتذكرنا بالمسيرة الناجحة لهذا المصمم الذي احتفل في العام الماضي بمرور 40 عاماً على دخوله مجال الأزياء.

رجل Armani إبتعد عن البدلات الكلاسيكية في إطلالاته لربيع 2017 مفضلاً اعتماد البنطلونات الواسعة التي رافقتها جاكيتات "بلايزر" تميزت بقصات قريبة من الجسم، أو جاكيتات "كاجوال" دخلت عليها الطبعات الناعمة من خطوط، ومربعات، وزخرفات دون أن تثقل الطلة.

وبما أن الأناقة على الطريقة الإيطالية لا تكتمل من دون أكسسوارات، حرص أرماني على أن يكمل إطلالاته الرجالية بمجموعة من الحقائب الجلدية الفاخرة، والأحذية ذات الطابع الرياضي بالإضافة إلى الأحزمة الجلدية، والنظارات الشمسية، والقبعات، والأوشحة التي تلبي متطلبات كل رجل عصري.

تعرفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي:

