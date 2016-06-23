ساعة "لونجين" تتزيّن بألوان صيفية

المعروف عن ساعة La Grande Classique de Longines أنها تجسد التقاليد الجمالية التاريخية للدار #السويسرية المعروفة بشعار الساعة الرملية المجنّحة وهي تكتسي هذا الموسم بأناقة متجددة وملوّنة من شأنها أن تزوّد موسم الصيف بلمسة منعشة تحمل توقيع هذه الدار السويسرية العريقة.

منذ انطلاقها في العام 1992 وحتى اليوم، تحوّلت ساعة La Grande Classique de Longines إلى رمز للأناقة الكلاسيكية. وهي تعزز هذا #الموسم أناقة خطّها من خلال تقديم موانئ مختلفة وأحزمة ذات ألوان متعددة: الوردي، الأزرق والأبيض للاحتفال بأوقات #الحياة الجميلة.

وتكمن استثنائية هذه الساعات الجديدة في علبها الفولاذية فائقة الرقة، وهي تتوفر بحجمين (قطر24مم، و29مم) وتتميّز بموانئ من عرق #اللؤلؤ مزدانة بخلفيّة من النجوم بألوان الوردي، أو الأزرق، أو الأبيض.

تعزز أحجار #الماس سطح الميناء الرقيق وخطوط العلبة الأنيقة، وتتماشى ألوان الأساور(الوردي، الأزرق، الأبيض) مع ألوان الميناء الناعمة. أما بالنسبة للسوار الفولاذي فيتميّز بليونة مطلقة تجعله يتناسب مع شكل المعصم. تعرفوا على هذه #الساعة بألوانها الصيفية.