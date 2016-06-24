ما علاقة سباق السيارات بساعات "أي دبليوسي شافهاوزن"؟

بمناسبة بداية سباق Rallye Passione Caracciola قدمت ساعات IWC Shaffhausen إصدارين استثنائيين تابعين لمجموعة ساعات Ingenieur. وقد خُصصت ساعة Ingenieur Chronograph Edition Rudolf Caracciola للسائق الموهوب التي تحمل اسمه، في حين استحضرت ساعة Ingenieur Chronograph Edition w125 سيارة الـSilver Arrow التابعة لمرسيدس بنز.

ويتوفر النموذجان بإصدار محدود يقتصر على 750 قطعة عالمياً.

تكرم ساعة Ingenieur Chronograph Edition Rudolf Caracciola ذكرى السائق الأسطوري Rudolf Caracciola الذي فاز بالبطولة الأوروبية لثلاث مرات متتالية في ثلاثينيات القرن الماضي. تتمتع هذه الساعة بعلبة مقاومة للصدأ، وتزداد أناقتها من خلال الميناء الرمادي المزخرف، والعقارب والمؤشرات المطلية بالروديوم.

كما أنها مزودة بسوار من جلد العجل البني الذي يستحضر بنقشته مقاعد سيارات السباق القديمة.

أما ساعة Ingenieur Chronograph Edition W125 فتستعيد سيارة Silver Arrow w125 التابعة لمرسيدس بنز، والتي سجل عليها Rudolf Caracciola سرعة 432.7 كيلومتراً في الساعة، وهي السرعة القصوى المحققة على الطريق العام. وتتمتع هذه الساعة بعلبة مصنوعة من التيتانيوم الصلب، ويتناقض مينائها الفضي مع العقارب والمؤشرات السوداء. أما عداد الثواني ومقياس السرعة فمماثلين لأدوات قمرة قيادة الـW125. كما تتزود بحزام أنيق من جلد العجل الأسود.