بيرلوتي للأزياء تقدم مجموعتها لعام 2017 بطريقة فريدة

اختارت دار بيرلوتي للأزياء الرجالية طريقة فريدة لعرض مجموعاتها لربيع وصيف العام المقبل في #باريس، فالمجموعة مستوحاة من الرياضات الشبابية ما دفع بهذه الدار الى خلق مساحة تحوي على اكبر عدد من الرياضات التي يمارس الشباب الفرنسي فقام الحضور بلعب كرة الطاولة والسباحة وصيد السمك وكرة القدم كذلك، اما #المجموعة فعرضت في ركن خاص وكأنها موضوعة على احد #الشواطئ_الفرنسية.

تشكلت المجموعة من ألوان عدة تناسب شباب يحب الرياضات #البحرية والمدن #الصاخبة بان فشوهوا القمصان الحمراء القصيرة والصفراء وكذلك الستر الزرقاء والحبشية اضافة الى الاكسسوارات التي عرفت لها دار بيرلوتي كالحقائب و#الأحذية الأنيقة المظهر ودقيقة التفصيل.

