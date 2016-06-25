تعرف على مجموعة "كنزو" الرجالية لربيع صيف 2017

ضمن فعاليات أسبوع الموضة الرجالي في باريس، قدمت دار "كنزو" مجموعتها لربيع صيف 2017، وهي مجموعة مستوحاة من حياة الليل والسهر في المدن الصاخبة كباريس ولندن وطوكيو ونيويورك مجسدة في أقمشة وألوان صاخبة تارة ودافئة تارة أخرى.

واستخدم مصمما المجموعة أقمشة عدة لحياكة المجموعة، فشوهد النايلون والحرير والبلاستيك في المجموعة، كما رافقت عارضات مجموعة "كنزو" الرجالية كنوع من إبراز قطع قد ترتدي من قبل الجنسين أي الذكر والأثنى.

أما الإكسسورات فكانت أحذية ملونة ونظارات شمسية عصرية تحاكي شبابا آسيويين يحبون التجديد مع الحفاظ على التقاليد.