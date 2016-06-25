ديور تستوحي مجموعتها الرجالية من الـ"نيو ويف"

في أحد نوادي كرة المضرب الباريسية، قدم #كريس_فان_أش #مصمم #أزياء دار #ديور مجموعته الرجالية للربيع والصيف المقبلين. مجموعة استوحاها من حقبة الـ"نيو ويف"، فجسد ذلك في مجموعة شبابية أظهرت العارضين وكأنهم يتمشون في مدينة ملاهي، ما يفسِّر ديكور العرض.

تراوحت ألوان المجموعة بين الأزرق الغامق والرمادي والأسود والعنابي والبيج والأبيض. كما مزج المصمم البعض منها كنوع من التغيير في المظهر اليومي لشاب ربيع صيف 2017.

المهير والصوف والقطن الخفيف والستان رافقت قطع المجموعة الرجالية. كما لوحظت طبعات بأشكال هندسية على البعض منها. أما حقائب الظهر الشبابية والأحذية العالية كانتا جزءا من #أكسسوارات المجموعة الأنيقة.