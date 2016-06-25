مصمم كولومبي يقدم أزياء أنيقة ومضادة للرصاص

يقدم مصمم الأزياء الكولومبي #ميغيل_كاباليرو تصميمات أنيقة وإن كانت أيضا مضادة للرصاص.

لكن للإبداع ثمنه. فسعر الحلة الرجالية الرسمية يتراوح بين ستة وثمانية آلاف دولار في حين يبلغ سعر السترة فقط 3500 دولار.

قال كاباليرو الذي يصنع #أزياء واقية من #الرصاص لكنها خفيفة الوزن لكبار الشخصيات إن لديه "ناديا للناجين" فيه 20 عضوا يدينون بحياتهم لأزيائه.

وأضاف صاحب دار الأزياء التي تحمل اسمه منذ 21 عاما لوكالة "رويترز" أثناء عرض أزياء يوم الجمعة الماضي: "أكثر ما يشعرني بالرضا ليس كسب المال والأعمال بل إنقاذ الأرواح".

وسمى #كاباليرو خلال حديثه عددا من رؤساء الدول والحكومات من أميركا اللاتينية من بين زبائنه.

وبإمكان كاباليرو أن يوفر لزبائنه، بينهم رجال ونساء يفصل لهم حسب الطلب، #ملابس داخلية واقية من الرصاص.

وقالت رشيدة وولكر التي تبيع أزياء كاباليرو في نيجيريا وكينيا "إنها مدهشة ومتفردة وخفيفة الوزن. إبداع رائع. لن تشعر بأن أحدا يرتدي ملابس مختلفة".

يذكر أن كاباليرو الذي يصدر أعماله إلى 23 دولة فيصنع قطعا أقل إبهارا مثل حلل واقية من تفجيرات الألغام وسترات واقية من الرصاص لقوات الجيش والشرطة أيضاً.