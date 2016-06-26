ختام أسبوع الموضة الباريسي بعرض بول سميث

اختتم أسبوع الموضه الباريسي للأزياء الرجالية فعالياته بعرض بول سميث الذي استوحى مجموعته من مقاهي جزر الكاريبي في لندن في ستينيات القرن الماضي ما فسر بعرض يحمل ألوان تلك الحقبة إذ شوهدت الألوان المرحة كالأصفر والأحمر والأخضر علو القطع وكذلك الإكسسوارات.

رافقت موسيقى المغني العالمي بوب مارلي مجموعة سميث لتذكر بموسيقى الريغي التي اشتهرت في لندن آنذاك.

ولإضفاء نوع من الفرح في عالم الحروب والمآسي الذي نعيشه، حسب رأي المصمم، استخدم بول سميث أقمشة عدة لحياكة مجموعة أبرزها الحرير والقطن كما رافقت القطع أحذية شبابية ملونة والحقائب التي بدت تناسب شابا مغامرا يحب السفر والاكتشاف.