عرض لانفان للرجال.. مجموعة شبابية جديدة

الحرية والإبداع كانتا فكرة عرض مجموعة "لانفان" للأزياء الرجالية لربيع صيف ٢٠١٧، مجموعة شبابية بامتياز أراد مصممها أن يسلط الأضواء على ما يرتدي شباب اليوم من قطع وكيف ينسقونها بطريقة عشوائية فجسد ذلك في أزياء بدت وكأنها روكن رول أحيانا ورومنسية تارة أخرى.

وضعت طبعات على بعض القطع على شكل أزهار ليلية وأضواء مدن ساهرة ما أظهر الدقة في إتقان تفاصيل القطع التي قدمها العارضون على المنصة.

أما الأقمشة المستخدمة لحياكة المجموعة الربيعية الصيفية فكانت جديدة إلى حد ما إذ تفضل دار "لانفان" اختيار أقمشة جديدة في مجموعاتها فشوهد القماش البريطاني أو السكوتش الذي تم قصه بطريقة فريدة ليتماشى مع قطع شبابية.

أما الاكسسوارات فتراوحت بين الحقائب والأحذية المرحة الملونه.

للتذكير حضر العرض الكثير من نجوم الرياضة والتمثيل العالميين.