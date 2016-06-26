عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية ستايل

عرض لانفان للرجال.. مجموعة شبابية جديدة

المصدر: ليث بزاري - باريس
رابط مختصر

الحرية والإبداع كانتا فكرة عرض مجموعة "لانفان" للأزياء الرجالية لربيع صيف ٢٠١٧، مجموعة شبابية بامتياز أراد مصممها أن يسلط الأضواء على ما يرتدي شباب اليوم من قطع وكيف ينسقونها بطريقة عشوائية فجسد ذلك في أزياء بدت وكأنها روكن رول أحيانا ورومنسية تارة أخرى.

وضعت طبعات على بعض القطع على شكل أزهار ليلية وأضواء مدن ساهرة ما أظهر الدقة في إتقان تفاصيل القطع التي قدمها العارضون على المنصة.

أما الأقمشة المستخدمة لحياكة المجموعة الربيعية الصيفية فكانت جديدة إلى حد ما إذ تفضل دار "لانفان" اختيار أقمشة جديدة في مجموعاتها فشوهد القماش البريطاني أو السكوتش الذي تم قصه بطريقة فريدة ليتماشى مع قطع شبابية.

أما الاكسسوارات فتراوحت بين الحقائب والأحذية المرحة الملونه.

للتذكير حضر العرض الكثير من نجوم الرياضة والتمثيل العالميين.

الممثل البريطاني ماكس ايرونز والممثل الأميركي غابريل كان الممثل البريطاني ماكس ايرونز والممثل الأميركي غابريل كان
فيكتور كروز مع مراسل العربية ليث بزاري فيكتور كروز مع مراسل العربية ليث بزاري
بشرى جرّار مصممة دار لانفان للملابس النسائية بشرى جرّار مصممة دار لانفان للملابس النسائية
ديون ود لاعب كرة سلة أميركي ديون ود لاعب كرة سلة أميركي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر