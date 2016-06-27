أنوار الصيف تتحول إلى ماكياج مع "شانيل"

"في نور الصيف" أو Dans La Lumiere De Léte هو العنوان الذي اختارته Chanel لمجموعة ماكياجها الخاصة بصيف 2016، ولذلك جاءت مستحضراتها غنية بنور الشمس وتشكّل دعوةً للاستمتاع بهذا الفصل وبلعبة الضوء والظلال من خلال: بودرة الإشراق، الظلال التراببية على العينين، ألوان الوردي والمرجاني على الشفاه، والطلاء الغني بألوانه على الأظافر. تعرّفوا على أبرز مستحضرات هذه المجموعة فيما يلي:

- بودرة الإشراق Harmonie Powder Belle Mine, Les Beiges بثنائيين جديدين: Duo1 بلونه البني لتحديد محيط الوجه والرملي-الذهبي لإضفاء لمسة من النور على الخدين والوجنتين. وDuo2 بلون ورديّ للوجنتين وآخر بيج فاتح للمسة من الإشراق.

- ظلال العينين Empreinte Du Desert بإصدار خاص ومحدود يتضمّن أربعة ألوان ساتينية لمّاعة تذكّر بتدرّجات الطبيعة والرمال عند المغيب.

- أقلام Stylo Yeux Waterproof بلون أخضر زمرّدي منعش وآخر بنّي مرجاني يمكن استعمالهما كآيلاينر أو على كامل الجفنين.

- ماسكارا Le Volume De Chanel Waterproof بلون بنّي نحاسي يضفي لمسة معدنيّة على الرموش.

- ملمّع الشفاه Levres Scintillantes بتركيبة أكثر ترطيباً وراحةً بالإضافة إلى أداة تطبيق جديدة، وهو يتوفّر بستة ألوان جديدة من الوردي حتى التوتي.

- طلاء Le Vernis بخمسة ألوان جديدة وتركيبة مستحدثة تعتني بالأظافر وتؤمن لها الكلسيوم، والحديد، والزنك، والمغنيزيوم، والسيراميد بالإضافة إلى مستحضر Le Gel Top Coat الذي يضفي لمعاناً على الأظافر.