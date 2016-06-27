جيش "بالمان" يبهرنا بأناقته الملوّنة

"جيش بالمان" أو كما يطلقون عليه تسمية Balmain Army كان حاضراً بكامل جهوزيّته في عرض الأزياء الرجالية لربيع 2017، وقد تألّف من مجموعة من العارضين والعارضات بالإضافة إلى عشّاق هذه العلامة التي أثبتت مرة جديدة أنها تبرع في تقديم مفهوم جديد وعصريّ للأناقة.

على أنغام موسيقى حيّة عزفتها أوركسترا كانت حاضرة في صالة العرض، قدّم أوليفييه روستينغ المدير الإبداعي للدار 80 إطلالة تنوّعت بين رجاليّة ونسائية رغم كون العرض يجري في إطار أسبوع باريس للأزياء الرجالية.

الثقة العارمة بالنفس التي يتمتّع بها روستينغ انعكست على كامل المجموعة التي قدّمها، إن من حيث كثرة الألوان المستعملة، أو التدرّجات القويّة المعتمدة، أو حتى الزخارف الضخمة التي زيّنت الأزياء، والأكسسوارات الكبيرة التي رافقت الإطلالات.

افتُتح العرض بمجموعة من الأزياء التي تمّ تنفيذها بقماش "الدنيم"، ثمّ تلتها تصاميم باللون الكاكي من وحي أناقة السافاري، ليبدأ بعد ذلك مهرجان الألوان الذي تضمّنه هذا العرض مع خلطات لونيّة مبتكرة تجمع بين النيلي، البرتقالي، والكاكي أو الأزرق، والأحمر، والأصفر في إطلالة واحدة.

التصاميم الرجالية ابتعدت كلّ البعد عن القصّات الكلاسيكية مع بنطلونات ضيّقة حتى مستوى الركبتين لتتسع في القسم العلويّ من الساق تمّ ارتداؤها مع كنزات، أو جاكيتات صوفيّة ملوّنة، أو حتى جاكيتات من الجلد تزيّنها الشراريب وجاكيتات من القماش تغطّيها الأحجار والتطريزات. أما الإطلالات النسائية فغزتها الألوان أيضاً ودخل عليها الصوف المحبوك على طريقة "الكروشيه"، كما تزيّنت بعض الإطلالات بالكثير من الألوان والخطوط الهندسية.

رجل Balmainحمل الحقائب الكبيرة وتزيّن بالسلاسل الطويلة أما امرأته فاكتفت بالعقود التي اتخذت شكل سلاسل تزيّنت بالأحجار. تعرّفوا معنا على بعض إطلالات هذه المجموعة الخاصة بربيع 2017 فيما يلي: