بالفيديو.. اكتشفوا إطلالات "ديور" للخريف المقبل

أطلقت Dior حملتها الترويجية لمجموعتها من #الأزياء_النسائية الجاهزة الخاصة بخريف وشتاء 2016 من خلال فيديو يجسّد المرأة العصريّة، النشيطة والدائمة الحركة التي تختصر أسلوب حياة نساء اليوم.

وقد تقمصت العارضة الشهيرة #جوليا_نوبيس هذا الدور لتشكل صورة عن إطلالات #نساء اليوم من خلال مزيج من التصاميم، والأنماط، والتطريزات العصريّة. وهي في هذه المجموعة من الصور تعبّر عن ديناميتها الرياضية وغنى التصاميم التي ترتديها بالقصات القريبة من الجسم، والأنماط الحيوانية والنباتية التي تتحوّل إلى طبعات تزيّن الأزياء بكل أناقة.

تابعوا معنا هذا الفيديو الذي يكشف عن أناقة #Dior المتكاملة للخريف والشتاء المقبلين، بدءاً من الأزياء، والحقائب، والأحذية وصولاً إلى #الشالات والخواتم الذهبية الكبيرة التي تزيّن جميع الأصابع.