رجل "بالنسياغا" يفضّل ارتداء الكعوب المرتفعة

مجموعة صغيرة نسبياً من الأزياء الرجالية، وتقتصر على 34 قطعة فقط، قدمتها دار Balenciaga الإسبانية الفاخرة في إطار أسبوع باريس للأزياء الرجالية. حتى إن الحضور اقتصر على مجموعة محدودة من المدعوين كما لو أن المدير الإبداعي الجديد للدار ديمنا غفاساليا أراد أن يعاين كل فرد من الحضور التصاميم عن كثب.

وإذا كان غفاساليا قد بنى أول مجموعة من الأزياء النسائية التي قدّمها للدار حول المنحنيات، فهو حرص على أن يبني مجموعته الرجالية حول الخطوط المستقيمة.

فبدت قصّات المعاطف والجاكيتات كما لو أنها جامدة وترافقت مع أكتاف عريضة جداً. كما ارتدى العارضون أحذية عالية الساق فاجأتنا بكعوبها المرتفعة مع بنطلونات قصيرة تسمح بتسليط الضوء على غرابة الأحذية.

مصدر الوحي الأساسي لهذه المجموعة كان معطفاً قد بدأ مؤسس الدار الراحل كريستوبال بلنسياغا بتنفيذه ولكن لم يكمله، وقد قرر غفاساليا أن يكمله بنفسه ويصمم مجموعة من وحيه. ولذلك تميزت المجموعة بالقصات الكلاسيكية ولكن دخلت عليها الأحجام المختلفة: الواسعة جداً أو الضيقة جداً فيما يتعلّق بالبنطلونات، والجاكيتات وحتى المعاطف.

وإذا كان كريستوبال بلنسياغا قد عُرف بالقواعد الهندسية التي يبني عليها أزياءه، فإن المدير الإبداعي الجديد للدار قد أخذ عنه هذه الخاصة وبنى عليها مجموعته الرجالية الخاصة بربيع 2017.

بدأ العرض بمجموعة من المعاطف والجاكيتات الكلاسيكية التي تم ارتداؤها مع بنطلونات قصيرة وضيقة، ثم ظهرت مجموعة من القمصان المزمومة عند الخصر والإطلالات التي طغت عليها تدرجات البيج الفاتح وطبعة المربعات.

في القسم الثاني من العرض ظهرت جاكيتات الجلد الطويلة وجاكيتات "البايكر" التي تميزت بالطابع "الريترو". كما لفتتنا الإطلالات التي تم تنفيذها بأقمشة البروكار والسلاسل الطويلة جداً التي تدلت من الأحزمة الجلدية. تعرفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي..