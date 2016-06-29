9 مستحضرات جديدة لحلّ كل مشاكل حاجبيكِ

أطلقت مستحضرات Benefit الأميركية 3 مجموعات جديدة لتزيين الحواجب تتميّز بتركيبتها المبتكرة ذات الفعالية العالية، أدواتها المصممة خصيصاً للحاجبين بالإضافة إلى قدرتها على إخفاء العيوب.

وتمنح مجموعة Benefit الجديدة لتزيين الحاجبين، التي تتضمن 9 مستحضرات سهلة الاستعمال، كلّ امرأة شعوراً بالثقة إذ تحوّلها إلى خبيرة في الاهتمام بحاجبيها.

وتؤمن لها الحلول المناسبة لكلّ مشاكل حاجبيها كما تساعدها على تبديل مظهرها فوراً حتى عندما يتعلّق الأمر بأصعب أشكال الحواجب، كالحواجب الرفيعة، والحواجب غير المنتظمة، والحواجب الموجودة بالكاد:

- جل كريم Ka-Brow لتلوين الحواجب وهو مزوّد بفرشاة لتسهيل تطبيقه.

- أقلام تفتيح الحواجب High Brow وHigh Brow Glow.

- جلّ تحديد ورسم الحواجب ready, set, Brow الذي يدوم حتى 24 ساعة.

- قلم Preciselyالرفيع لرسم الحواجب بدقة ودون أيّ عناء.

- بودرة ثلاثية الأبعاد لتفتيح شفّاف لمحيط الحواجب.

- قلم تصحيح الحواجب الذي يرسمها ويملأ فراغاتها.

- كريم Browvo المرطّب التحضيري الغنيّ بالعناصر المغذية لحواجب مكتملة.

- Bow zings العدّة المتكاملة لرسم وتزيين الحواجب.

- مستحضر gimme brow وهو جلّ مكبّر للحواجب تمّ تصنيعه من الألياف.

ومن المنتظر أن تتوفر هذه المستحضرات في الأسواق بدءاً من شهر يوليو المقبل.