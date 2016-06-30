استوحي أناقتك من إطلالات نجمات رمضان

تتربع العباية والقفطان على عرش الأناقة خلال مناسبات شهر رمضان المبارك، فبين دعوات الإفطار والسحور تحرص النجمات والإعلاميات العربيات على اختيار إطلالات تجمع بين الطابع الشرقي للأزياء وبين الأناقة المبتكرة. "العربية نت" رصدت إطلالات النجمات في بعض المناسبات الرمضانية واختارت من بينها الأكثر أناقة، تابعي معنا إطلالاتهن فيما يلي واستوحي منها لأناقتك في الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل:

- النجمة نسرين طافش حضرت سحور مجلة ليالينا بقفطان أبيض مطرّز حمل توقيع المصممة منال عجاج، كما ظهرت في مناسبة أخرى بقفطان باللون الزهري الهادىء مطرّز بالأبيض.

- الإعلامية لجين عمران ظهرت في إحدى المناسبات بقفطان باللون العاجي المطرّز مع لمسات ذهبية على الأزرار والحزام من توقيع سلمى بينامور، كما ظهرت في حفل السحور الذي دعت إليه أصدقائها بقفطان أبيض مطرّز بالفضّي حمل توقيع المصممة سعاد لخضر.

- الممثلة نادين نسيب نجيم حضرت سحوراً في القاهرة بإطلالة بالأسود والأبيض مستوحاة من طراز العباية حملت توقيع المصمم زهير مراد.

- الممثلة إيميه الصيّاح حضرت سحور مجلّة ليالينا بثوب أصفر طويل من Carolina Herrera مستوحى من تصميم العباية وحملت حقيبة من Kanz Hand bags.

- الإعلامية ساشا دحدوح اختارت ثوباً أزرق طويلا مستوحى من طراز العباية حمل توقيع المصممة زينة صليبي، كما ظهرت في إطلالة أخرى بعباية رمادية مطرّزة بالأبيض تحمل توقيع المصمم عقل فقيه.

- النجمة ميساء المغربي وصلت إلى سحور الإعلامية لجين عمران بعباية باللون الأزرق النيلي مطرّزة بالذهبي نسّقتها مع قلادة زيّنت بها شعرها، كما أطلّت في حفل سحور مجلة سيدتي بقفطان باللون الأبيض تزيّنه تطريزات زرقاء.

- النجمة أمل العوضي وصلت إلى سحور الإعلامية لجين عمران بعباية باللون الأبيض مزيّنة بتطريز أزرق كثيف.

- النجمة نادين الراسي لفتتنا بأناقتها في السحور الذي نظّمه صادق الصبّاح في بيروت، وقد ارتدت عباية باللون الأبيض تزيّنت بالتطريز الذهبي وبحزام أزرق عريض عند الخصر.

- النجمة هند صبري تألّقت بقفطان تميّز بأكمامه الواسعة المصنوعة من الدانتيل.