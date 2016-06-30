5 مستحضرات خارقة تحتاجها بشرتك

إنها عدّة الجمال أو My Super Tips كما تعرّف عنها Guerlain، وهي تتألّف من 5 مستحضرات قادرة على حلّ مختلف المشاكل التجميلية الناتجة عن قلّة النوم، السترس، والتعب... إنها مستحضرات خارقة ضرورية لمرافقة حياتنا المزدحمة، وهي ملوّنة، وفائقة العمليّة، وذات حجم صغير يسهّل حملها في حقيبتك. ندعوكم للتعرّف عليها فيما يلي:

- ساعتان من النوم الإضافي لبشرتك:

يُعتبر Midnight Secret علاجاً مثالياً للمعافاة من الليالي المتأخرة، إستعمليه عندما تبدو ملامح التعب والشحوب على بشرتك نتيجة قلّة النوم. طبّقيه على وجهك قبل الخلود إلى الفراش واسمحي لتركيبته الأسطورية أن تلطّف ملامحك وتعيد إلى بشرتك امتلائها ونضارتها.

- إصلاح فائق للابتسامة:

إستعيني ببلسم الشفاه Super Lips المستوحى من Baume de la Ferte المستحضر الأيقوني الذي يعود إلى العام1830. فهو يساعدك في الحفاظ على شفاه نضرة وخالية من التشقق، إذ إنه يقوم بإصلاح وحماية نسيجها بشكل فوري، ويجعلها ناعمة وممتلئة من جديد بعد نطبيق واحد.

- عناية فائقة:

عندما تشعرين أن بشرتك أصبحت أكثر هشاشة بفعل العوامل الخارجية، فهذا يعني أنك بحاجة إلى Crème SOS، الذي يؤمن عناية مريحة عالية التحمّل لكافة أنواع البشرة الهشّة. طبّقيه في الصباح والمساء، وامنحي بشرتك استراحة في نهاية الأسبوع أو عندما تحتاج إلى عناية فائقة.

- تألّق فوري:

متطلّبات الحياة العصريّة ومسؤوليات المنزل والعمل تترك آثارها المضنية على البشرة فتتعب، ويبهت لونها، وتبدأ ملامحها بالتوتر، ويزول عنها التألّق. في هذه الظروف تصبحين بحاجة لمستحضر Radiance in a Flash، إستخدميه لإعادة الإشراق إلى بشرتك في اللحظات الضرورية: في الصباح الذي يلي سهرة متأخرة أو قبل مناسبة مهمة.

- وداعاً للبقع:

لتصحيح شوائب البشرة، إستعيني بمستحضر Stop Spot فتركيبته المنقّية غنيّة بالكافور، والزنك المنظّف، وحمض الساليسيليك الذي يتمتع بمفعول مقشّر، أما مادة الألنتوين فتلطّف الإحمرار وتسرّع إزالة الشوائب.

تتوفر هذه المستحضرات الخمسة من Guerlain حصرياً في محلات Sephora.