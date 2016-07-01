الأزهار الاستوائية تتفتح على أزياء زهير مراد

في ديكور استوائي تزيّنه أوراق الأشجار العملاقة وأزهار الأوركايد الملوّنة، قدّم المصمم اللبناني زهير مراد مجموعته الخاصة برحلات 2017 التي تضمّنت 46 إطلالة في منتهى الأناقة.

لم يخرج مراد عن خطّه في مجال التصميم، بل حافظ على العناصر التي يبني عليها مختلف عروضه: القصّات القريبة من الجسم، الأحزمة المعدنيّة التي تبرز جمال الخصور النحيلة، واستعمال الدانتيل والتطريز. ولكنه أضاف عليها هذه المرة مجموعة من الإطلالات التي يطغى عليها الطابع العملي أو ما يُعرف بالـHaute Street دون أن تتحوّل إلى أزياء يومية عادية. وتمثّلت ببنطلونات من "الدنيم"، أثواب قصيرة من البرودري الإنجليزية، ومعاطف "ترنش" مطرّزة.

الأبيض حضر بكل انتعاشه ليزيّن العديد من إطلالات هذه المجموعة، وقد تزيّن بالأزهار الاستوائية الملوّنة في بعض الإطلالات، فيما حافظ على لونه الناصع في إطلالات أخرى، ولكنه لم يتخلّ عن التخريمات التي أضفت عليه لمسات رومانسية أنيقة.

الإطلالات السوداء تزيّنت أيضاً بالأزهار الملوّنة التي غطّت الأثواب وجاكيتات راكبي الدراجات النارية. أما الدانتيل الأسود فتحوّل إلى أثواب طويلة أنيقة تليق بأرقى المناسبات. وقد تكرّر ظهور "الجامبسوت" في أكثر من إطلالة تم تنفيذها بقماش الدانتيل، متخذة شكل بنطلونات طويلة وقصيرة على السواء.

الوردي والأزرق من التدرّجات التي تلوّنت بها بعض أزياء هذه المجموعة بتدرجاتها الفاتحة أو الأكثر قوة. وقد اختلط هذان اللونان بأناقة لافتة في بعض الإطلالات.

الفراشة التي كانت تزيّن فيما مضى أحزمة زهير مراد تم استبدالها هذه المرة بالطيور الاستوائية التي ظهرت أيضاً مطرّزة على حقائب اليد الصغيرة، واتخذت شكل أقراط طويلة للأذنين. أما الأحذية التي رافقت هذه الإطلالات فاتخذت شكل "غلاديايتور" جلدي بدون كعب أو صنادل ذات كعب مرتفع تكمّل أناقة الزي. تعرّفوا على بعض إطلالات زهير مراد الخاصة برحلات2017 فيما يلي.