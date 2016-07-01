لماكياج يدوم حتى... 10 ساعات في العيد

ليس بالضرورة أن يكون ماكياجك منفّذاً على يد خبيرة في هذا المجال ليحافظ على ثباته طوال اليوم، فبإمكانك تحقيق هذه النتيجة من خلال اتّباع بعض الخطوات البسيطة التي توفّر لك الحصول على ماكياج متقن يدوم لساعات طويلة.

لإعداد بشرتك للماكياج، ابدئي دائماً بتنظيفها وترطيبها، وستجدين أن وضع الماكياج يصبح أكثر سلاسة حيث يمتزج بسهولة أكبر.

- اهتمّي بالأساس

استعيني بفرشاة كريم الأساس أو الاسفنجة أو أطراف الأصابع النظيفة لتطبيق كريم الأساس على الخدين والجبين والذقن. مدّيه حتى خط الشعر الطبيعي بلمسات طولية وخفيفة. ثم باتجاه خط الفك والرقبة على أن تتحقّقي من النتيجة في الضوء الطبيعي للتأكّد من أن كريم الأساس مموّه جيداً في جميع المناطق. وإذا ظلّت الدوائر السوداء تحت العينين أو البقع الحمراء، لا تضيفي المزيد من كريم الأساس، بل استخدمي الكونسيلر لإخفائها. في النهار، امزجي كريم الأساس مع كريم مرطب خفيف يحتوي على عامل وقاية من الشمس قبل وضعه.

- موّهي العيوب

يتميّز الكونسيلر بصيغته التي تكون أكثر كثافة من كريم الأساس، حيث يسمح بتغطية كاملة لمناطق العيوب وفرط التصبّغ. ويمكن استخدامه فوق كريم الأساس أو وحده، وهو يثبت لفترة أطول. تذكّري أن القليل منه كافٍ جداً.

استخدمي الكونسيلر السائل، اربتي بلطف على الدوائر الداكنة تحت العينين ثم مديه باستخدام البنصر. ولتغطية مناطق العيوب، ضعي كونسيلر كريميا أكثر سماكة على العيوب. ثم اضغطي بلطف باستخدام اسفنجة ماكياج. اختاري لون الكونسيلر بعناية. وحين تختبرين الألوان، اختاري لوناً يطابق لون بشرتك أو أفتح بدرجة واحدة.

- لبشرة مخملية

تساعد البودرة السائبة على تثبيت كريم الأساس والكونسيلر، وتمنح الوجه لمسة مخملية طبيعية. كما تساعد على تمويه ماكياج العينين والبلاشر. غمّسي الفرشاة في البودرة السائبة. هزّيها لإزالة الفائض وتجنّبي التوزيع غير المتكافئ، ثم ضعي البودرة على الوجه بكامله والعنق. يمكنك استخدام بودرة الوجه وحدها، فوق كريم الأساس أو فوق الكريم المرطب للتخلّص من اللمعان. وللحصول على أقرب لون تطابقاً مع البشرة، اختاري لون بودرة أفتح بثلاث درجات من كريم الأساس.

- لعينين متألّقتين

ابدئي دائماً بوضع ظلال عيون فاتحة على كامل الجفن من خط الرموش إلى عظمة الحاجب، ولكن لا تتجاوزيها. ثم حدّدي تجعّد الجفن باستخدام لون متوسط أو داكن. ولا تنسي توسيع العينين بحيث تبدوان أكثر حيوية، من خلال وضع نقطة من لون مضيء في الزاوية الداخلية لكل عين.

لتنفيذ ماكياج رائع للمساء، استخدمي ألواناً فاتحة ومتوسطة وداكنة بدرجات ألوان متدرّجة. ضعي اللون الداكن على طول خط الرموش، واللون المتوسط على التجعّد، واللون الفاتح حتى عظمة الحاجب ولكن لا تتجاوزيها. ولتحقيق تأثير دخاني جذّاب، تتبّعي الرموش العلوية والسفلية بظلال عيون داكنة ثم لطّخي باستخدام فرشاة للمزج. ويمكن أن تفعلي هذا فوق الآي لاينر.

ضعي طبقة رقيقة من الماسكارا على الرموش العليا والسفلى. دعيها تجفّ تماماً ثم ضعي طبقة ثانية مع التركيز على قاعدة الرموش. ولتوسيع عينيك كثيراً، استخدمي عاقصة الرموش قبل وضع الماسكارا. اعقصي الرموش بلطف عند قاعدة الرموش، ولكن لا تعقصي أبداً إلى أبعد من منتصف الرموش. لا تثبتي العاقصة على منطقة واحدة لفترة طويلة وإلا ستحصلين على زاوية حادّة.

- لخدود وردية

عند وضع البلاشر يجب أن يبدو اللون ناعماً وطبيعياً، كما لو أنه ينبع من الداخل. وللحصول على هذه النتيجة، اربتي بلطف أو انفخي على فرشاة البلاشر لإزالة الفائض قبل وضع اللون لمنع التوزيع غير المتساوي. ثم ضعي البلاشر على تفاحتي الخدين وامزجيه بعناية نحو خط الشعر الطبيعي. إذا كان لديك لونان، ضعي اللون الأغمق على تفاحتي الخدين أولاً، ثم استخدمي اللون الفاتح لإبراز اللون. امزجي جيداً بحيث لا تكون هناك خطوط واضحة بين اللونين على أن تبرزي الصدغين والجبين والذقن.

- لتشكيل شفاهك

إن وضع محدّد الشفاه ليس فقط طريقة رائعة لتحديد وإبراز شكل الشفاه، بل يساعد أيضاً على عدم تسرّب أحمر الشفاه. لذلك، ننصحك بوضع محدد الشفاه عند منتصف خط الشفة العلوية لتحديد قوس الشفاه ثم اتجهي إلى الزوايا الخارجية لاستكمال الخط، ثم ابدئي عند إحدى زوايا الشفة السفلية واتبعي خط الشفاه الطبيعي حتى الزاوية الأخرى.

للحصول على شفاه أكثر امتلاءً، لا تحدّديها بخط واضح جداً وسميك، لطخي الخط بحيث تبدو الشفاه أكثر امتلاء. يمكنك أيضاً اختيار لون أحمر شفاه يحتوي على لمسة بلورية لإعطاء الانطباع بشفاه أكثر امتلاء.

ضعي اللون على وسط الشفاه، امزجيه صعوداً نحو الخارج حتى خط الشفاه نحو زوايا الفم.

وثبتيه عن طريق الربت على الشفاه برقّة بواسطة منديل ورقي، أعيدي وضع اللون ثم اربتي مرة أخرى. وللمساء، تذكّري اختيار أحمر شفاه أغمق بدرجة أو درجتين من لون أحمر الشفاه المستخدم في النهار.