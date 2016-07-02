10 علاجات خاصة بالبشرة المتعبة

بشرتك باهتة، مرهقة، تفتقر إلى الحيوية والإشراق في نهاية الشعر الفضيل. حان الوقت للاعتناء بها من خلال برنامج متكامل لمكافحة التعب. تبنّي ما يناسبك من العلاجات التالية لتعيدي لها حيويتها في العيد وتتخلّصي من المظهر الشاحب الذي يفقدك النضارة والإشراق.

1 - مكعّبات الثلج لمكافحة الجيوب

لتهدئة الانتفاخ والجيوب تحت العينين، استخدمي مكعّبات ثلج ماء الترنجان، الذي يمكن أن تحضّريه بنفسك في المنزل أو تشتريه جاهزاً من محلات العطّارين.

جمّدي في علبة خاصة بالثلج مكعّبات من ماء الترنجان الذي يحتوي على خصائص مزيلة للاحتقان. وعند الاستيقاظ من النوم، غلّفي مكعّب ثلج بمنديل أو قطعة قماش رقيقة وضعيه على مدار العين، للتخفيف من احتقان الجيوب وانتفاخها، أو احتفظي بكريم محيط العينين في الثلاجة لتفعيل تأثيره المزيل للاحتقان.

2 - ابحثي عن القلم المناسب

يعدّ الكونسيلر أو قلم الإشراق مستحضر ماكياج مفيداً جداً، فهذا القلم السحري يزيل آثار التعب وينعش البشرة المثقلة، فيضفي عليها لمسة من الحيوية والإشراق.

اختاري قلماً مضيئاً جيداً لإضفاء لمسة من الإشراق على البشرة، وبعد وضع كريم الأساس، طبّقي لمسات من قلم الإشراق على المناطق الرمادية من الوجه (أطراف الأنف، الدوائر السوداء، تجويف الذقن، الخ..) وكذلك عند الزاوية الداخلية للعين.

3 - ركّزي على العناية المستهدفة

تعزيز روتين العناية بالجمال عن طريق اختيار مستحضر قوي وفعّال لإزالة آثار التعب وإعادة البريق للبشرة. ويعتبر المصل المستحضر المثالي في هذا المجال نظراً لغناه بالعناصر المغذّية التي تساعد البشرة على استعادة نضارتها والمحافظة عليها عند استعمال هذا المستحضر بشكل يومي.

قبل وضع كريم الترطيب النهاري، طبّقي بضع نقاط من المصل "المنعش" لتعزيز الخلايا وتنعيم سطح الجلد.

4 - التدليك لاستعادة النضارة

التدليك بعد دقائق من الاستيقاظ من النوم ينعش الوجه، ويكفي التدليك لمدّة 5 دقائق أمام المرآة لتحقيق هذا الهدف، فهو يؤمّن الاسترخاء لقسمات الوجه وينشّط الدورة الدموية، فتستعيد بشرتك لونها الحيوي النضر.

لتعزيز الدورة الدموية الصغرى وإزالة الدوائر السوداء وغيرها من علامات التعب، ابدئي التدليك عن طريق الربت بأطراف الأصابع على محيط العينين، من الزاوية الداخلية نحو الخارج. ثم ضعي كريمك النهاري عن طريق التدليك والقرص الخفيف للبشرة والحركات الدائرية.

5 - تخلّصي من الخلايا الميّتة

تسدّ الخلايا الميّتة البشرة مما يجعل لون الوجه رمادياً والبشرة باهتة. ومع ذلك، يكفي فقط إزالتها بلطف لتطهير البشرة وإضفاء البريق على الوجه.

اختاري تركيبة مستحلب غير قاسية على البشرة، تقشّر بلطف الوجه للتخلّص من الخلايا الميّتة وتنعش لون البشرة كما تضفي البريق والنعومة عليها. طبّقي المستحضر المقشّر مرّة أو مرّتين في الأسبوع على بشرتك، دلّكيه جيداً ثم اشطفيه بالماء قبل أن تطبّقي كريماً مرطّباً عليها.

6 - الماء المنعش

رشّي على وجهك رشّات كبيرة من الماء المثلّج في الصباح. أو اختاري الحل الألطف وهو استخدام بخّاخ المياه المعدنية. رشّيه على البشرة النظيفة الخالية من الماكياج قبل وضع مستحضرات العناية والماكياج.

7 - استفيدي من الألوان

تساهم الألوان في إضاءة البشرة الرمادية والسواد تحت العين، ويتحوّل معها الفم الباهت إلى مشرق يشعّ تألّقاً وحيوية.

اختاري أحمر شفاه بلون حيوي منشّط، مثل المرجاني أو الوردي اللامع، الذي يناسب جداً العين المزيّنة بالماسكارا. وليست الفكرة أن تملئي وجهك بالألوان، بل فقط بإضافة لمسة لون برّاقة تضفي إشراقاً على الطلّة.

8 - اخفي التجاعيد جيداً

فالتجاعيد الناجمة عن تعابير الوجه، مثل خطوط التجهّم بين الحاجبين، والتجاعيد حول زوايا العين الخارجية، تجعل الوجه يبدو مسناً وقاسياً ومتوتراً ومتعباً.

ابقي معك في حقيبتك التجميلية مستحضر ماكياج سحريّ: كريم أو مصل عناية فعّال لتجديد شباب الوجه عن طريق إخفاء الخطوط الرقيقة والتجاعيد، وإضاءة البشرة وملء الفراغات.

9 - شدّ سريع للوجه

جدّدي شباب وجهك باستخدام مستحضر عناية سريع المفعول يتم وضعه قبل الماكياج، يشدّ معالم الوجه ويزيل آثار التعب وينعّم البشرة.

10 - استرخي... أخيراً

مع تعرّضك للتوتر والتعب والتلوّث، يحتاج الجسم، مثل الروح، إلى فترة راحة. وأفضل حل للاسترخاء هو "مياه الاستحمام".

املئي حوض الاستحمام واطفئي هاتفك واستمتعي بالراحة مع مستحضرات بروائح مهدّئة.