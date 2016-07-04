أناقة "فيرساتشي" تفتتح أسبوع باريس للخياطة الراقية

افتتحت يوم أمس المصممة الإيطالية دوناتيللا فيرساتشي، فعاليات أسبوع باريس للخياطة الراقية لخريف 2016 بتصاميم قالت عنها: "هذه المجموعة مختلفة بالنسبة إليّ، فقد أوليت اهتماماً أكبر بالثنيات، وركّزت أقل على التطريز وعلى الطابع المثير للأزياء".

تضمّنت هذه المجموعة 34 إطلالة تميّزت بأناقة لافتة خرجت من خلالها فيرساتشي من إطار التصاميم المثيرة والمكشوفة التي اعتادت عليها إلى الإطلالات الدرامية التي تبدو كما لو أنها منحوتة كقطع فنية حول الأجسام الفارهة لأشهر العارضات العالميات التي ارتدتها.

طابع خمسينيات القرن الماضي بدا واضحاً على بعض التصاميم التي تميّزت بطابعها الراقي الذي ينضح شياكة وأنوثة. وقد فاجأتنا فيرساتشي بالخلطات اللونية المبتكرة التي اعتمدتها: الزهري الفاتح مع الأخضر والبرغندي، الأزرق الفاتح مع البنفسجي والأحمر، الأسود مع الأزرق والبيج.

افتُتح العرض بمجموعة من المعاطف المبتكرة التي تليق بالمناسبات الفاخرة، ثم تلاها ظهور "الجامبسوت" والفساتين متعددة الأطوال، ليُختتم العرض بتصاميم درامية مبتكرة بألوان الزهري الفاتح والأزرق الجليدي.

ترافقت جميع الإطلالات مع أحذية تزيّنت بعقد اختلفت بلونها عن لون الحذاء، فيما اقتصرت الأكسسوارات على أقراط كبيرة للأذنين. وقد تميّزت العارضات بماكياج لونته الظلال الزرقاء الجليدية على العينين وتدرجات البرغندي على الشفاه. تعرّفوا على أجمل إطلالات Atelier Versace لخريف 2016 فيما يلي.