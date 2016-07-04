اختاري عطراً جديداً تستقبلين به العيد

في استقبال العيد وما يرافقه من مناسبات حلوة تحتاجين إلى عطر جديد يضفي لمسة من التميّز على إطلالتك، ولذلك نقدّم لك فيما يلي أحدث ما قدّمته الدور العالمية من عطور، اختاري منها ما يناسبك:

-عطر Mon Paris من YSL الذي يجسّد روح الأناقة الباريسية. وهو ينطلق عبر نفحات البرغموت المفعمة بنضارة توت العلّيق والفراولة إضافة إلى خلاصة الإجاص التي تضفي عليه عمقاً متماوجاً. كما أنه يتحدّى الأعراف من خلال موجة استثنائية من المسك تنبض في جميع أنحائه وتضفي عليه تميّزه.

- عطر L’eau D’issey Pure من Issey Miyake الذي لا يشبه أي عطر آخر، بل يباغتنا قبل أن تقوم النعومة المريحة والألفة بممارسة سحرهما. وهو عطر مائي تجسّده النسمة البحرية المدمجة مع العنبر، وتبرز فيه باقة زهريّة متلألئة وكأنها تطفو على مجال واسع من البحر.

- عطر Soleil Blanc من Tom Ford الذي يذكّر بجزر نائية حيث الصيف يدوم طوال العام. تفوح منه رائحة العنبر الزهوري التي تنضح بدفء الشمس وتختلط بالرائحة التابلية المذهلة للهال والفلفل الوردي. أما الزهور البيضاء التي تدخل في تركيبته فتمتزج بدفء العنبر وحبوب التونكا بينما يقوم حليب جوز الهند الجليدي بإضافة لمسته الكريمية اللذيذة على المزيج.

- مجموعة عطور Tory Burch Jolie Fleur التي تتضمّن 3عطور مستوحاة من أزهار الورد، وزنبق الوادي، والتيوبيروز يعبّر كل عطر منها عن صفات محدّدة: الوردي للأنوثة والرومانسية، الأخضر لحلاوة الطباع وسلاسة الأسلوب، والأزرق للأناقة والتأثير الخفيّ. كل مزيج يأتي داخل زجاجة جميلة مع غطاء يظهر نقش الشبك المميّز للعلامة.

- عطر Alaia Paris الذي يترك بصمة عطرية تداعب البشرة بنعومة، وهو يندرج ضمن تجربة عطرية شاملة تتألّف من 3 خطوات: الاستحمام، ترطيب الجسم وتعطيره من أجل غوص تام في عالم Alaia. يُنصح باستخدام هذه المستحضرات مع بعضها بعضا للحفاظ على ثبا العطر لأطول فترة ممكنة.

- عطر Orris&Sandalwood من Jo Malone الذي يتميّز بالنفحات المذهلة للأوريس المصنوع من جذور نبات السوسن، والذي يتم تغليفه بخشب الصندل الكريمي والعنبر المفعم بالأحاسيس. تتفتّح رائحة البنفسج في النفحات العليا لهذا العطر، أما نفحاته المركزية فتكشف عن الأوريس ويتجلّى خشب الصندل بكل غناه في نفحاته السفلى.