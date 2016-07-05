دراما الموضة بالأسود والأبيض تحمل توقيع "ديور"

إنها "دراما الموضة" تتجسّد بكلّ أناقتها في إطلالات بالأسود والأبيض قدّمتها دار Dior يوم أمس ضمن فعاليات أسبوع باريس للخياطة الراقية لخريف2016. مرة جديدة ينجح المصممان لوسي ماير وسيرج روفيو اللذان يشرفان على هذه المجموعة في تقديم إطلالات فاخرة، مفعمة بالحيوية والطابع العصري ولكن أيضاً تعود بجذورها إلى سترة الدادر الشهيرة Bar Jacket وطراز الNew Look الذي اشتُهر به المؤسس كريستيان ديور.

وبسبب ما تحمله هذه المجموعة في طياتها من رموز تمّ تقديمها في صالونات التصاميم المترفة للدار في 30 جادة مونتان الباريسية، وقد تمّ تنفيذ جميع إطلالاتها بلونين فقط هما الأسود والأبيض اللذان يشكّلان التجسيد الأوليّ للازدواجية: الذكورية والأنثوية، التاريخ والعصريّة... كما يعتبر المصممان أن هذين اللونين يجسّدان بامتياز التباين الذي يُعتبر بمثابة استعارة لعلاقتهما الخاصة، حيث الاختلاف يؤدي إلى ابتكارات أكثر غنى من الابتكارات الفرديّة.

تصميم Bar الشهير شكّل مصدر وحي أساسيا للعديد من الإطلالات التي تميّزت بالثنيات، والأقمشة المنسدلة والتنانير الطويلة. أما البطانات المؤلفة من طبقات من الأورغنزا المستخدمة لإضفاء الحجم فقد أصبحت بحدّ ذاتها بمثابة ألبسة، فيما أصبحت تصاميم أسلوب New Look أخفّ وزناً ومعاصرة أكثر تضفي لمسة من الحيوية والحركة على الإطلالات.

اللمسة التزيينية الوحيدة التي ظهرت على الإطلالات كانت بمثابة تطريز ذهبي أو فضي يشبه بريق المجوهرات. ورغم كون هذه المجموعة خاصة بالخياطة الراقية فقد ترافقت مع أحذية سوداء بدون كعب أقرب إلى الطابع "الكاجوال" منه إلى الطابع الرسمي، فيما حافظ الماكياج على طابعه الدرامي الأسود أو الذهبي لعيون القطة أو ما يُعرف بالCat Eyes. تعرّفوا على أجمل إطلالات مجموعة Dior من الخياطة الراقية لخريف 2016 فيما يلي.