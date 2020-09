كيف تحصلين على ماكياج "ديور" لخريف 2016؟

حرص بيتر فيليبس المدير الفني للإبداع والصورة في #ماكياج Christian Dior على ابتكار ماكياج خاص بكلّ عارضة من العارضات الأربعين اللواتي شاركن في تقديم مجموعة Dior للخياطة الراقية لخريف 2016 منذ أيام قليلة. وقد قال في هذا المجال: "أردت أن أبتكر أكثر من 40 تصميماً للأيلاينر، والتحدّي كان بإضفاء لمسة من التميّز والجرأة خاصة بكل إطلالة وتصميم ماكياج "على الطلب" وفق مبدأ الخياطة الراقية."

- العينان:

بحث بيتر فيليبس عن مصدر وحي له في عيني كل عارضة، ولذلك نفّذ لها رسمة آيلاينر مختلفة تبرز جمالية عينيها مستعيناً بقلم Diorshow Pro-liner Pro Black أو Diorshow Artpen Catwalk Black. وفي استعارة للمسات الذهبية التي تزيّن بها ديكور العرض وبعض أزيائه استعمل مستحضر Dior Addict Fluid Shadow Phenix بلونه الذهبي المشرق.

وقد قام فيليبس بتغليف الرموش بمستحضر Diorshow Maximiser 3D ثمّ بماسكارا Diorshow Iconic Over Curl Over Black أو Diorshow Pro Black. أما الحواجب فتمّ تحديدها بالاستعانة بعلبة All in Brow 3D أو قلم Diorshow Bro Styler.

- البشرة:

حرص بيتر فيليبس على أن تبقى البشرة منعشة وطبيعية، فاستعان بالبرايمر Diorskin Forever&Ever Wear Primer ثمّ بأساس Diorskin Forever Fluid Foundation الذي يضفي لمسة من الإشراق على الوجه، وأخيراً ببودرة Diorskin Forever&Ever Control Loose Powder والقليل من بلاشر DiorBlush Edition Splendor n671.

- الشفاه:

حافظ فيليبس على الشفاه طبيعية، وقد وحّد لونها بمستحضر Fix It، ثمّ استعان بالقليل من Lip Glow Pomade وLip Glow Pink للمعان خافت.