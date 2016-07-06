ما الذي يدور في مشاغل "شانيل"؟

يأخذنا كارل لاغرفيلد هذه المرة إلى ما وراء كواليس عرضه وتحديداً إلى مشاغل دار Chanel حيث تقوم الأيادي الماهرة بتنفيذ وتطريز مجموعات الأزياء الراقية للدار الخاصة بخريف2016، والتي تمّ تقديمها يوم أمس في إطار أسبوع #باريس للموضة.

"القصر الكبير" في باريس تحوّل هذه المرة إلى مشاغل دار Chanel الشهيرة في شارع كامبون. فقد تمّ تنفيذ ديكور مستحدث استحضر كافة التفاصيل الصغيرة والكبيرة في هذه المشاغل: طاولات التفصيل، ماكينات الخياطة، المرايا، الأقمشة، الخيوط الملوّنة، الإبر والدبابيس...حتى الخيّاطين والعاملين في المشاغل حضروا ليشهدوا على إعجاب الجمهور بالتصاميم التي نفّذوها.

وقد صرّح لاغرفيلد في هذا الإطار: "لقد وجدت عصرياً أن يشاركني فريق عملي في هذا العرض، فهم لا يحضرون العروض عادةً ويستحقّون منا تحيّة إعجاب ووفاء".

القصّات الهندسية القريبة من الجسم تكرّرت في هذه المجموعة وترافقت مع تصميم الأكتاف المنحنية، الأكمام التي تصل حتى ثلاثة أرباع الذراع، التنانير المتوسطة الطول والبنطلونات العريضة التي يتمّ ارتداؤها فوق أحذية عالية الساق من الجلد الأسود.

جاكيتات التويد حضرت كالعادة ولكنها هذه المرة جاءت لتحدّد الخصر مع جيوب غير ملتصقة بالوركين. وقد لفتنا ظهور الأثواب التي تأخذ شكل معاطف أوجاكيتات في القسم الأول من العرض.

أما في القسم الثاني فظهرت الأثواب الفاخرة المصنوعة من الرازمير، والزيبرلين، والتفتا، والموسلين، والكريب جورجيت، والأورغنزا، وتول الحرير، والدانتيل المطرّز.

الأناقة الفاخرة التي طبعت أزياء المناسبات تجلّت أيضاً في المجموعة اللونية التي طغت على العرض والتي تضمّنت ألواناً خريفية كالبني، والبيج، والرمادي، والأسود. وحدها عروس #لاغرفيلد خرجت عن هذا الخط واختارت إطلالة ورديّة عصريّة تألّفت من بنطلون وتوب من الدانتيل والساتان المطرّز رافقتهما جاكيت تنتهي بذيل مطرّز بريش النعام. تعرّفوا على أجمل إطلالات Chanel الراقية لخريف 2016 فيما يلي: