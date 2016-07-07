باريس.. مجموعة نيويوركية لإيلي صعب مع عارضات من جيلين

قدّم المصمم العالمي إيلي صعب تشكيلته الجديدة للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2016-2017 ضمن أسبوع الموضة أو الـ"فاشن ويك" في العاصمة الفرنسية باريس.

وتفاجأ من حضر العرض الباريسي بوجود عازف بيانو أي موسيقى حية أعطت للعرض طابعاً من الخصوصية ومن الإبداع.

كما أحب المصمم أن يضيف عنصراً جديداً للعرض، فقد قدمت الأزياء إلى جانب العارضات المهنية 8 عارضات صغيرات لبسن نفس الفستان وحققن قبل عمر العشر سنوات حلم الكثير من النساء في العالم.

وحضر العرض النجمة إليسا وأوليفيا بالرمو وكارولين شويفوله رئيسة شركة "شوبار" للمجوهرات، والممثلة رزان جمّال، والعارضة التونسية هناء بن عبدالسلام، وزميلتها التشيكية بترا نمكوفا، وعدد من الشخصيات الباريسية والعالمية التي أتت لترى نبض نيويورك في باريس.