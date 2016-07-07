"كيمباية" تدخل متحف معهد العالم العربي في باريس

تزامناً مع أسبوع الموضة الباريسي وعروض الأزياء الفاخرة، دعا معهد العالم العربي في باريس مصممة الأزياء اللبنانية ميليا مارون لتشرف على معرض "كيمباية"، وهو لباس يجمع بين الكيمونو الياباني والعباية العربية.

ويستمر المعرض الذي افتتح في باريس حتى 4 سبتمير/أيلول المقبل. ويقع في قلب متحف المعهد في الطابق الرابع.

وتقدّم ميليا مارون 20 قطعة "كيمباية" تم تصميمها وتنفيذها من خلال التعاون مع 5 أسماء مهمّة، مثل المصممة ندى دبس ومجمعة الأقمشة جنيفر شورتو وماركة "ايبريغو" الإيطالية و"بقجة" اللبنانية، وأخيراً مع"غرين ستوديوز" أو الاستديوهات الخضراء اللبنانية التي صممت "كيمباية" خضراء حية عليها العشب والنبات.

وولدت فكرة الـ"كيمباية" عام 2003 عندما طلب المتحف الوطني اللبناني من مصممة الأزياء ميليا مارون أن تقدّم فكرتها الخاصة عن العباية، وهو رداء تقليدي في منطقة الشرق الأوسط. فقامت حينها بتجميع خيوط حرير وتصميمها بشكل قريب أو مستوحى من الكيمونو، اللباس التقليدي الياباني .

وفي عام 2008، دخلت هذه القطعة متعددة الثقافات إلى عالم الفن عندما قدمت في غاليري "باريزي" في العاصمة البلجيكية بروكسل، وعندها أخد هذا الرداء اسم "كيمباية"، وهو دائما مكون من أفخر الأقمشة من القطن الفاخر للحرير والكشمير وبعض من الفرو .