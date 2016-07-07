تصاميم تحلّق في سماء الموضة من طوني ورد

"انطلاق" أو Envol هو العنوان الذي اختاره المصمم اللبناني طوني ورد لمجموعة تصاميمه من الخياطة الراقية التي قدّمها مؤخراً على هامش فعاليات أسبوع باريس للموضة.

4 إطلالات جسّدت بامتياز انطلاقة طير بريّ إمبراطوري يحلّق بكل أناقة في سماء الموضة العالمية. وهو يصوّر امرأة نقية ومتمرّدة تترجم ازدواجيتها بكلّ أنوثة وبهاء.

هذه الازدواجية تجلّت في الترف والرقّة اللذين يعبران عن رؤية المصمم لمجموعته المليئة بالتباين، حيث الأحجام المرنة والجامدة المستوحاة من تصميم الريشة تتداخل بوئام. أما التنانير المطرّزة بحرفية ودقة فتتفاعل مع مواد غنية بشكل دراماتيكي وصلب.

وقد تزيّنت الأثواب بأنواع مختلفة من الريش الطبيعي، المصنوع من النسيج أو المطرّز. كما تميّزت اللوحة اللونية لهذه المجموعة بغناها، إذ افتتح العرض بمجموعة من الأثواب والتايورات باللون الأزرق الملكي، تلتها إطلالات بتدرجات لؤلؤية، وذهبية، وفضيّة. أما في القسم الثاني من العرض فتألّقت الإطلالات الزمردية الخضراء، والياقوتية الحمراء، والسوداء الفاخرة قبل أن ينتهي العرض بمجموعة من الإطلالات البيضاء المشرقة.

تنوّعت الإطلالات بين فساتين الكوكتيل القصيرة وأثواب السهرة الطويلة التي تميّزت بغناها بالتطريز وبخاماتها المترفة: مخمل، حرير، تفتا، أورغنزا...وقد لفتتنا الأحزمة المعدنية التي زيّنت الخصور النحيلة متخذة شكل ريشة من وحي الموضوع العام للمجموعة. تعرّفوا على أجمل إطلالات مجموعة Tony Ward لخريف 2016 فيما يلي: