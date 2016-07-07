"أرماني" يهدي تصاميمه إلى ملهمته كايت بلانشيت

55 إطلالة أهداها المصمم الإيطالي المخضرم جيورجيو أرماني إلى النجمة كايت بلانشيت ملهمته في مجموعة خريف 2016 من الأزياء الراقية التي قدمها في إطار أسبوع باريس للموضة.

وبلانشيت التي جلست في الصفوف الأولى للعرض بين الحضور، هي واحدة من أبرز الممثلات الهوليووديات التي تتميز بأناقة لافتة وذوق رفيع في اختيار إطلالاتها في الحياة اليومية وعلى البساط الأحمر. وهي تميل إلى أناقة ثلاثينيات القرن الماضي ولذلك جاءت المجموعة الخاصة بها مطعّمة بلمسات من أناقة هذه الحقبة التاريخية.

وقد برع أرماني في تقديم كلاسيكية الماضي بأسلوب متجدد بعيد عن الملل والتكرار، والأهم من ذلك أنه أسلوب ذكي يسمح بتحويل تصاميم تندرج تحت لواء "الخياطة الراقية" إلى قطع يسهل اعتمادها في المناسبات اليومية التي تُعتبر جزءاً من حياة المرأة العصرية.

الأسود شكل النقطة المشتركة بين جميع تصاميم هذه المجموعة، فقد غلّف بعض الإطلالات بالكامل أو تناسق بامتياز مع الفضي، والرمادي، والأزرق الجليدي، والأبيض. وقد عرف أرماني كيف يوظف الطبعات الغرافيكية التي استعملها للحصول على إطلالات عصرية غير مثقلة بالتفاصيل. كما استعان بالكريستال بلمسات ناعمة لإضفاء الإشراق المطلوب على بعض التصاميم.

افتُتح العرض بمجموعة من التايورات التي تتألف من جاكيتات كلاسيكية زينتها عقد مبتكرة وبنطلونات مطبعة تميزت بقصاتها الكلاسيكية، لتختفي هذه البنطلونات فيما بعد وتحل مكانها شراويل شرقية تم تنفيذها بالمخمل الأسود أو بالحرير اللامع.

الفساتين جاءت بمعظمها ضيقة، طويلة، ومفتوحة عند الساق مع التركيز في القصات على أناقة الكتفين التي التفّت بشالات كبيرة أو تزينت بعقد مبتكرة. أما الأكسسوارات فحافظت على كلاسيكيتها لتتناسق مع الأجواء العامة للتصاميم.

تعرفوا على أجمل إطلالات عرض Armani Prive لخريف 2016 فيما يلي.