بطلة جورج شقرا أنيقة بالقفازات السوداء

أطلق المصمم اللبناني جورج شقرا مجموعته من الأزياء الراقية لخريف 2016 مؤخراً في إطار أسبوع باريس للموضة. وقد استوحى إطلالات بطلته من العصر الرومانسي، وصمم لها أزياء تساعدها في مواجهة عواطف الحزن والكآبة، وتبعث في نفسها السرور وحب الحياة.

افتُتح العرض بإطلالة عصرية تألفت من بنطلون أسود فوقه بلايزر بيضاء تدلى منها ذيل طويل يصل حتى الأرض. بعدها توالت التصاميم ذات القصات الهندسية والمفرغة على مستوى العنق، والتي يحددها حزام مشدود على مستوى الخصر وقفازات سوداء طويلة.

كما تضمنت المجموعة تصاميم مطرزة وأخرى أُرفقت بشراريب رقيقة وتفاصيل براقة أضافت فخامة إلى الفساتين القصيرة الدائرية شبه المنتفخة، وتلك الطويلة ذات الذيول، والتنانير الواسعة التي تميزت بأناقتها الراقية.

اختار شقرا تنفيذ مجموعته بخامات فاخرة كالمخمل، والتول، والأورغنزا البراق، والدانتيل، والغيبور، والحرير التي تم تطريزها بالستراس، والريش وأحجار الكريستال. أما بالنسبة للألوان فاعتمد بشكل كبير على التدرجات الباستيلية رغم كون المجموعة شتوية، إضافة إلى الأسود الفاخر، والذهبي، والفضي، والأحمر الياقوتي، والأخضر الزيتي. أما فستان الزفاف فتميز برومانسيته الطاغية دون أن يخلو من الطابع العصري، إذ تم تنفيذه باللون العاجي وتزين بزخرفات مرسومة باليد بألوان البلاتين، والذهبي، والفوشيا.

تعرفوا على أجمل إطلالات مجموعة Georges Chakra لخريف 2016 فيما يلي.