ثنائي "فالنتينو" ينفصل بعد المجموعة الشكسبيرية

وأخيراً تم الإعلان رسمياً اليوم عن انفصال ثنائي Valentino الشهير:المصممان ماريا غرازيا تشيوري وبيير باولو بيتشيولي بعد تعاون بينهما دام 9 سنوات. وفي الوقت نفسه أعلنت دار Dior عن اعتمادها ماريا غرازيا تشيوري مديرة إبداعية جديدة للمجموعات النسائية في الدار. وبذلك تكون تشيوري أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في دار Dior، وتكون مجموعة الكوتور التي قدمتها مع بيتشيولي هي التعاون الأخير لها مع دار Valentino.

حوالي 80 إطلالة قدمها الثنائي من وحي العوالم الشكسبيرية تحية لذكرى مرور 400 عام على وفاة الشاعر البريطاني ويليام شكسبير. وقد تزينت الأزياء المحتشمة بالياقات الفيكتورية، الأكمام المنتفخة، الطبعات الغرافيكية القديمة، والزخارف المطرزة... كل ذلك من دون أن تتخلى عن طابعها العصري الحديث الذي تبحث عنه متتبعات الموضة.

فقد برع المصممان في إضفاء اللمسات الفيكتورية على البدلات المستوحاة من الأناقة الرجالية، والأثواب القصيرة، و"الجامبسوت"، والتوبات القصيرة، ليؤكدا أن الموضة العصرية يمكن أن تكون امتداداً لإطلالات عمرها مئات السنوات.

تألق الأسود بكل فخامته في العديد من إطلالات هذه المجموعة، واختلط مع الأبيض حيناً ومع الأحمر حيناً آخر في تصاميم تم تنفيذها بأقمشة فاخرة كالحرير والساتان والجلد، إضافة إلى الشيفون الذي اكتسب لمسة فيكتورية مميزة بفعل التطريزات والزخارف التي زينته. وقد انتهى العرض بثوب منفوخ باللون الأحمر رافقه كاب طويل وياقة فيكتورية كبيرة.

ولمرافقة هذه الإطلالات، اختار مصمما الدار أن تكون الأحذية عصرية ومستوحاة من الطابع "الكاجوال"، كما ارتدت العارضات عقوداً وخواتم تناسقت بامتياز مع الطابع العام للإطلالات.

تعرفوا على أجمل إطلالات Valentino من الخياطة الراقية لخريف 2016 فيما يلي.