"فندي" تحتفل بعيدها الـ90 في أجمل مكان بروما

اختارت دار Fendi الإيطالية العريقة أن تحتفل بعيدها التسعين في أجمل مكان بروما: نافورة "تريفي" الشهيرة التي استقبلت منصّة من "البليكسي" الشفاف لا يخفي شيئاً من جمالها. وقد مشت عليها أشهر العارضات أمثال كيندال جينير وبيللا حديد بأزياء فاخرة من مجموعة Fendi لخريف 2016 ضمن فعاليات أسبوع روما للموضة.

"أساطير وخرافات" Legends and Fairy Tales هو العنوان الذي اختاره المبدع كارل لاغرفيلد لهذه التصاميم التي استوحاها من كتاب يعود إلى العام 1914 بعنوان East of the Sun and West of the Moon تزيّنه رسومات للرسام الدنماركي الشهير كاي نيلسن.

تألّفت المجموعة من 46 إطلالة، وتضمّنت العديد من معاطف الفرو الفاخرة التي تطلّب تجميع قطعها الصغيرة مئات الساعات من العمل الدؤوب في مشاغل الدار. وقد افتتح العرض بمعطف من الفرو الأزرق يمكن اعتباره تحفة فنية في مجال التصميم، ثم توالت الإطلالات الفاخرة التي تضمّنت أثواباً من الدانتيل تمّ تطريزها بالفرو ومعاطف من الفرو تزيّنت بالرسومات والألوان ترجمت الأفكار المبتكرة التي تحمل توقيع لاغرفيلد وتم تنفيذها بحرفية عالية في مشاغل دار Fendi. تعرّفوا على أبرز إطلالات هذه المجموعة فيما يلي: