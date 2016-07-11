تألّقي بطراز "بوهو شيك" على طريقة زهير مراد

هي شابة، عصريّة، أنيقة تختار أزياء تزيّنها الشفافية، والمجوهرات والزخارف الغنيّة...إنها امرأة #زهير_مراد التي اعتمدت الطراز البوهيمي الأنيق المعروف بال"بوهو شيك" لأناقتها في خريف 2016. وقد تألّقت في العرض الذي قدّمه المصمم اللبناني مؤخراً في باريس ضمن فعاليات #أسبوع_الخياطة_الراقية ب 52 إطلالة في منتهى الأناقة.

افتُتح العرض بثوب من الدانتيل الأسود رافقه كاب طويل من المخمل وقبّعة سوداء، ثمّ تتالت الإطلالات الأنيقة التي تمّ تنفيذها بأقمشة التول، والشيفون، والكريب، والأورغنزا، والدانتيل المطرّز. والتي تألفّت من أثواب طويلة أو قصيرة وحتى "جامبسوت" مزخرف ومطرّز بكثافة.

"البوهو شيك"، كما يٌعرّف عنه مراد، هو أكثر من طراز غجريّ عصري في الأناقة إنه سلوك وأسلوب حياة يستهوي المرأة العصرية التي تبحث عن إطلالة مميّزة تغلّفها لمسات من الحريّة. ومن المنتظر أن تُقبل على اعتماده العديد من النجمات العالميات على البساط الأحمر بعد اكتشافهن مجموعة زهير مراد لخريف 2016.

المزج بين الخامات الثقيلة كالمخمل والخفيفة كالدانتيل تكرّر ظهوره في أكثر من إطلالة، كما ظهر التناقض في الإطلالات من خلال قبّعات رعاة البقر والأحذية العالية الساق التي تمّ ارتداؤها مع أثواب الدانتيل والشيفون.

ألوان هذه المجموعة تميّزت بفخامتها أيضاً، إذ افتُتح العرض بمجموعة من الإطلالات السوداء المطرّزة بكثافة ثمّ تلتها إطلالات باللون الأحمر الداكن، الخوخي، الزهري العتيق، الأزرق البترولي، والذهبي ليُختتم العرض بثوب زفاف عاري الكتفين غلب عليه الطابع "الفينتاج" تزيّن بالتطريز الفضّي الغني مع أكسسوارات مميّزة على الرأس وطرحة طويلة. تعرّفوا على أجمل إطلالات زهير مراد الراقية لخريف 2016 فيما يلي: