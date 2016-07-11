شغف لوبوتان الجديد يحمل إسم "لوبيلاك"

في إطار شغفه الجديد بعالم الماكياج، أطلق مصمّم #الأحذية الفرنسي الشهير #كريستيان_لوبوتان مجموعة جديدة من أحمر الشفاه حملت اسم Loubilaque وأهداها للمرأة الجريئة التي تحبّ لفت الأنظار إلى قوّة شخصيتها وحضورها الآسر.

ويعكس هذا المستحضر شغف لوبوتان بالأسطح اللامعة، والمرايا، والجلود البرّاقة التي يستعملها عادةً في تصميم وتنفيذ أحذيته. وقد ترجم هذا اللمعان من خلال أحمر شفاه Loubilaque الذي يتميّز بتغطيته الشاملة.

يحتوي هذا المستحضر على نسبة تركيز عالية من الجزيئات البرّاقة التي تضفي لمعاناً خاصاً على الشفاه، وقد أضيفت رائحة أنثوية ناعمة إلى تركيبته لتزيد من طابعه المميّز. كما تتميّز تركيبته بقدرتها على عكس الضوء فتبدو الشفاه أكثر لمعاناً وأكبر حجماً. وهو يتوفر بثمانية ألوان من الوردي المشرق إلى الخوخي القاني مروراً بالفوشيا والأحمر.

يتميّز هذا المستحضر بقارورته الفاخرة والأنيقة التي تشبه بتصميمها كعوب أحذية Louboutin الشهيرة.



