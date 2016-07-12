تعرّفوا على ساعة "فوريفر" الجديدة من "شاريول"

بعد المجوهرات والحقائب الفاخرة، أطلقت مجموعة Forever من Charriol ساعة جديدة على شكل سوار في إطار فعاليات معرض بازل العالمي لعام 2016. وقد أتت هذه الساعة لتجسّد كافة ميزات مجموعة Forever الشهيرة من الحلزونات الرقيقة إلى التصميم المتشابك المستوحى من الحضارة الشرقية.

تتوفّر ساعة Forever بالفولاذ المقاوم للصدأ، الذهب الأصفر والذهب الوردي، وبقطر 32 ملم. وهي تأتي مع سوار صلب حلزوني مجدول وأنيق مزيّن بمشابك Charriol. وتماشياً مع موضوع Forever الملوّن الذي نجده في مجموعات المجوهرات والحقائب، ترتدي أساور هذه الساعة ألوان الفولاذي، والأزرق، والخوخي، والأحمر الداكن. أما اللمسة الإضافية المميّزة المضافة على هذه الساعة فهي خيار من 3 ميناءات أنثوية مميزة: Diamond Dots، Flower، وMixed Numerals.

تتزيّن ساعة Forever بنموذج من التخريم المزخرف بالماس حول العلبة الذي نجده أيضاً على الأساور الصلبة في مجموعة Forever . ومن خلال استعادة تفصيل التخريم المعروف باسم "مشرّبية" المستوحى من الهندسة العربية تضيف Charriol لمسة من الأناقة المتمرّسة على ساعات Forever. تعرّفوا معنا عليها فيما يلي: