هدية من "دولتشي آند غابانا" إلى النجمة صوفيا لورين

هي النجمة الإيطالية الأولى دون منازع، تبلغ من العمر 81 عاماً، واستحقت عن جدارة جائزة أوسكار توّجت مسيرتها في عالم السينما. إنها النجمة الإيطالية صوفيا لورين التي حضرت خصيصاً إلى مدينة نابولي لحضور عرض دار Dolce & Gabbana لخريف 2016. هذا العرض الذي استوحاه مصمما الدار من أناقتها وحرصا على أن يكون بمثابة تحيّة تقدير لموهبتها وجمالها وأناقتها.

طراز أربعينيات القرن الماضي بدا جليّاً في العديد من قطع هذه المجموعة، وتألّقت كالعادة في مجموعات الدار اللمسات المستوحاة من الثقافة الإيطالية بهندستها وطبيعتها ومسارحها الضخمة. كما ظهر اسم مدينة نابولي بالخط العريض على أكثر من إطلالة.

الورود الكبيرة زيّنت العديد من الإطلالات، فاتخذت شكل طبعات على الأثواب، أو تطريزات فاخرة، أو حتى تخريمات ناعمة على قماش الدانتيل. الطبعات المربعة تكرر ظهورها أيضاً على بعض الإطلالات، كما لفتتنا الـ"تي شيرت" المستوحاة من أزياء لاعبي كرة القدم التي تم تنسيقها مع تنورة كلاسيكية سوداء، وبنطلونات "الدنيم" التي اكتسبت طلة عصرية متجددة. تعرّفوا على أجمل تصاميم Dolce & Gabbana من الخياطة الراقية لخريف 2016 فيما يلي: