تصاميم زياد نكد لأول مرة في باريس

رغم كون مسيرته المهنية في مجال تصميم الأزياء أصبح عمرها 17 عاماً، إلا أنها المرة الأولى التي يعرض فيها المصمم اللبناني زياد نكد مجموعته من أزياء الكوتور لخريف 2016 في عاصمة الموضة باريس على هامش فعاليات أسبوع الموضة.

وقد تضمّنت هذه المجموعة 40 إطلالة جمعت بين الكلاسيكية التي يفرضها مفهوم الخياطة الراقية من جهة والابتكار الذي عبّر من خلاله المصمم عن رؤيته الخاصة للأناقة العصريّة.

يُعرف نكد باهتمامه بالطابع الملوكي في الإطلالات التي يصممها، بالإضافة إلى تقديمه أزياء عصريّة مرتبطة بالمفهوم الكلاسيكي لتصميم الأزياء الفاخرة. وقد ترجم هذه الخصائص في مجموعة الأثواب الراقية التي قدّمها لمناسبات الخريف المقبل.

تصميم الحورية والقصّات الواسعة طغت على العديد من الأثواب الطويلة التي تضمّنتها هذه المجموعة والتي دخلت عليها لعبة الشفافية من خلال استعمال أقمشة التول والدانتيل المطرّز بكثافة. أما الألوان فجاءت فاخرة أيضاً: عاجي، ذهبي، فضّي، أحمر ياقوتي، أخضر زمرّدي، كحلي، وأسود...وقد تزيّنت بتطريز تجريديّ فاخر تشعّب على شكل خطوط في عدّة اتجاهات، و تمّ تنفيذه بإتقان في مشاغل الدار.

وقد تميّزت عروس زياد نكد بإطلالة ملوكيّة بثوبها العاجي العاري الكتفين والمطرّز بكثافة. تعرّفوا على أجمل إطلالات مجموعة أزياء زياد نكد لخريف 2016 فيما يلي: