هذا هو سر الماكياج الخفي من "بوبي براون"

منحى عصري وحيوي للألوان الطبيعية المضيئة تطلقه مستحضرات Bobbi Brown، من خلال مستحضري Nude Finish Illuminating Powder & Tinted Moisturizer SPF 15 الجديدين. فهما يقومان بصقل البشرة ومنحها الهايلايت للحصول على أقصى تألق وانتعاش للوجه. Nude Finish Tinted Moisturizer يجمع الترطيب مع الحماية للتغطية الطبيعية المطلقة بخطوة واحدة سريعة، Nude Finish Illuminating Powder تعزز البشرة دون جهد مع لآلئ مصححة للون. يمكن تطبيقهما معاً أو بشكل منفصل، تبدو البشرة منتعشة على الفور ومتألقة طبيعياً مما يؤمن الحصول على مظهر الماكياج "الخفي" المثالي.

بودرة Nude Finish Illuminating Powder

هذه البودرة الطبيعية الرقيقة ذات لمسة نهائية شفافة تقوم برفع ومنح الإشراق للبشرة مع لمسة من لون متمم وتأثير لؤلؤ ناعم. تأتي بعلبة "Bobbi nude" العصرية، Nude Finish Illuminating Powder تنضم إلى أختها Shimmer Brick كخيار بودرة شفافة تستخدم على بشرة نظيفة أو فوق الماكياج – اللمسة النهائية المثالية لبشرة متألقة مشرقة طبيعياً.

مشبعة بمزيج مفتح للبشرة من خلاصات التوت والعنب والسكوتيلاريا، تقوم Nude Finish Illuminating Powder بتفتيح البشرة على الفور. كل علبة مضغوطة بستة ألوان من بودرة الهايلايت المصححة للون البشرة، مع مستويات متنوعة من الصبغيات اللؤلؤية، التي تجتمع لتعزيز لون البشرة الطبيعي مع نور شبه شفاف.

للتفتيح، اللمسة النهائية أو لضبط الماكياج، يتم نثر هذه البودرة بخفة على كامل الوجه بفرشاة المزج الخاصة بالوجه Angled Face Brush or Powder Brush الجديدة. وهو متوفّر بخمسة تدرجات تناسب كافة ألوان البشرات.

كريم الترطيب الملوّن Nude Finish Tinted Moiturizer SPF15

مصمم ليبدو كالبشرة الطبيعية ولكن بشكل أفضل – لون البشرة العصري مع المرطب الواقي هذا ضمن علبة “Bobbi nude” يمنح لمسة من التغطية الشفافة التي تخفي الاحمرار وعدم تجانس اللون. يتم إشباع البشرة على الفور بترطيب منعش مستمر يدوم طوال اليوم للحصول على بشرة أنعم تبدو متألقة بشكل طبيعي.

يقوم Nude Finish Tinted Moisturizer SPF 15 بزيادة مستويات ترطيب البشرة من خلال ترطيب مستمر. هليورونات الصوديوم، مغناطيس ترطيب فعال يسحب الترطيب من البيئة بينما تقوم عناصر الترطيب المرتكزة على النبات بالمساعدة بحجز الترطيب بالبشرة لتطبيق متجانس. البيرولاتوم، عنصر مرطب يشكل وشاحاً خفيفاً على البشرة لحبس الترطيب لفوائد مرطبة تدوم طويلاً.

يتميّز هذا المستحضر بغناه بزيت الجوجوبا الذي يغذي وينعم البشرة لتصبح أكثر نعومة ورقة، وتقوم الحماية الواسعة من أشعة الشمس بحماية البشرة برقة وفعالية من أشعات الشمس الضارة. الفيتامين E يساعد على توفير حماية مضادة للأكسدة من الجزيئات الحارة المضرة بالبشرة.

يتم تدليكه بتجانس على كامل الوجه باستخدام رؤوس الأصابع، الإسفنجة، فرشاة الوجه ذات التغطية الكاملة أو فرشاة ماكياج الأساس.