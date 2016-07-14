رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة جريئة في السياسة والموضة

المعروف عن #رئيسة_وزراء #بريطانيا الجديدة #تيريزا_ماي أنها جريئة في قراراتها السياسية وفي خياراتها المتعلّقة بمجال الموضة، فهي تحبّ الأثواب الضيّقة، المعاطف الملوّنة، التايورات المطبّعة والأحذية المزيّنة بالنقشات الحيوانية. اكتشفوا معنا شغفها بالموضة فيما يلي.

في الصورة التذكارية الأولى التي التقطت لها أمام مكتبها الجديد كرئيسة لوزراء بريطانيا في 10 داونغ ستريت لفتت تيريزا ماي الأنظار بحذائها الذي تزيّنه الطبعات الحيوانية. وهي لا تخفي شغفها بالموضة وبالأحذية الغريبة تحديداً، إذ اعترفت في إحدى مقابلاتها الإذاعية "أنا أحبّ الأزياء" وعندما سألتها المحاورة عن الشيء الوحيد الذي تحمله معها إلى جزيرة مهجورة ردّت "اشتراك سنوّي في مجلة فوغ الشهيرة".

1- إطلالتها يوم 12 يوليو أمام مركز رئاسة الحكومة البريطانية تظهر أن ماي لن تتخلى عن شغفها بالموضة وبالأحذية المطبّعة.

2- أحذيتها تبقى دائماً محطّ أنظار المصورين الصحافيين، وهي تملك مجموعة كبيرة من الأحذية المطبّعة بالنقشات الحيوانية.

3- يوم 7 يوليو الجاري كانت قد نسّقت ثوبها البنفسجي مع باليرينا مزيّنة بطبعة الشفاه الحمراء والليلكية.

4- طبعة الشفاه هذه كانت المفضّلة بالنسبة للمصمم الراحل إيف سان لوران الذي كان أول من اعتمدها في تصاميمه.

5- أحذيتها المفضّلة تحمل توقيع العلامتين البريطانيتين LK Bennett وRussel and Bromley.

6- خيارها في مجال الأحذية رفع مبيعات علامة Russel and Bromley بشكل ملحوظ ولشكرها في هذا المجال أهدتها العلامة 3أزواج من الأحذية تمّ تصميمها خصيصاً لها.

7- حذاء الموكاسان المزيّن بالمسامير كان خيارها لحضور مؤتمر في العام 2015.

8- وقد اعتمدت في إحدى إطلالاتها حذاءً عالي الساق من الجلد اللمّاع ارتدته مع معطف مطبّع.

9- في شهر يونيو الماضي ظهرت بتايور تزيّنه المربعات يحمل توقيع المصممة البريطانية فيفيان ويستود.

10- البساطة تجتمع مع الأناقة في كافة إطلالاتها الرسمية، كما في هذا الثوب الذي يحمل توقيع Roland Mouret.

11- معطف أحمر، تايور مطبّع بالمربعات وحذاء تزيّنه النقشات الحيوانية...الكل في إطلالة واحدة.

12- حقيبتها الزرقاء التي تحمل توقيع LK Bennett والتي يبلغ سعرها حوالى المئة يورو نفذت من الأسواق سريعاً بعد أن حملتها.

13- بإحدى إطلالاتها التي تعود إلى شهر مارس من العام الماضي.

14- بكامل أناقتها لاستقبال وفد صيني رفيع خلال العام الماضي.