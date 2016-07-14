لكِ وله: ساعات جديدة من "إمبوريو أرماني" لخريف 2016

بالتزامن مع مجموعة مجوهرات الخريف الجديدة، أطلقت Emporio Armani مجموعتها من الساعات النسائية والرجالية الخاصة بالموسم المقبل. وقد تميّزت بألوانها الداكنة، وموادها العصريّة وتصاميمها التي تجمع بين الطابع الكلاسيكي واللمسات الشبابية المبتكرة.

تميّزت هذه الساعات بطلاء جديد يعكس أحدث صيحات الموضة، ويستخدم اللون الذهبي العتيق بطريقة عصريّة تمتاز بها معظم مكوّنات المجموعة. ولأناقة الرجال تمّ استعمال الأحزمة الرمادية بالزخارف المتعرّجة التي تتميّز بها أزياء Armani للموسم الجديد، بالإضافة إلى جلد التمساح البنّي والسيليكون. وتعكس ألوان الرمادي، والبني، والذهبي الخريفي الغنية بدرجات ألوان الخريف اللامعة كما تلفت الانتباه لتفاصيل التصميم والدقّة التي تُصنع بها ساعات العلامة.

وفي استقبال الخريف، يضفي أزرق Armani رونقه على النحاس الأحمر والفولاذ المقاوم للصدأ، لإضافة عمق وملمس مميّزين على الساعات الرجالية. أما بالنسبة للساعات النسائية فيتناغم اللون الأزرق الداكن مع الذهبي الوردي وتتزيّن الساعات بأشرطة جلديّة كحليّة مع ميناء لؤلؤي أو باللون الأزرق الداكن.

وقد تميّزت الساعات بالإضافات الكريستالية، والذهبية الوردية، وبحواف متموّجة تضفي عليها لمسات ديناميكية.

ومن المنتظر أن تكون ساعات Emporio Armani لخريف2016 متوفرة في المتاجر وعبر الإنترنت اعتباراً من 25 يوليو الجاري.