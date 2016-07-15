أناقة فاخرة على هدير الدراجات النارية من داني أطرش

على هامش فعاليات أسبوع باريس للموضة، قدّم المصمم اللبناني داني أطرش مجموعته من الخياطة الراقية لخريف 2016. وقد تضمّن العرض 35 إطلالة جمعت بين ميزتيّ الأناقة والثقة التي تتجسّد بحبّ المغامرة والجرأة.

جاكيت راكبي الدراجات النارية المعروفة بالـBiker Jacket ارتدت حلّة مترفة مع داني أطرش، وتمّ تنفيذها بالجلود الذهبيّة والفضيّة اللمّاعة لتتناغم بامتياز مع التنانيرالطويلة المصنوعة من الدانتيل الشفّاف أو الأثواب القصيرة التي تزيّها الأزهار الثلاثية الأبعاد.

وقد دخل الرسم اليدوي على بعض الإطلالات ليحوّل الأثواب الطويلة إلى لوحات فنيّة فاخرة، كما استعمل التطريز بشكل مُبتكر على أزياء ذات قصّات كلاسيكية فاتخذ أشكالاً هندسيّة حيناً وغطّى جوانب الأثواب الطويلة حيناً آخر. أما الفرو فتمّ تنفيذه على شكل جيليهات أضافت لمسات من الدفء على الأثواب الطويلة التي زيّنتها الكسرات المنسدلة.

استخدم داني أطرش في تنفيذ تصاميمه أقمشة تفيض بالأنوثة مثل التول، والدانتيل، الموسلين تنوّعت ألوانها بين الذهبي، الفضّي، الأخضر الزمرّدي، البنفسجي، الأزرق البترولي والأسود... واختُتمت المجموعة بفستان زفاف عاري الكتفين تميّز بلونه الأبيض وتطريزه الفضّي بما يترك انطباعا كما لو أن ضوء القمر أضفى عليه لمسات متألّقة. تعرّفوا على أجمل إطلالات داني أطرش لخريف 2016 فيما يلي.