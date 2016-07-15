المفتاح السرّي للماكياج الناجح

حين ترغبين بوضع مكياج مناسب لوجهك، لا بدّ أن تعرفي وتحدّدي أولاً شكل وجهك إن كان بيضاوياً أو مستطيلاً أو مربعاً أو دائرياً.. هذه هي حقيقة نجاح الماكياج والخطوة الأولى والأهمّ، هي قراءة خطوط الوجه بشكل صحيح، وهذا ما تتمتّع به الخبيرات دون غيرهنّ. ولتحقيق ذلك، عليك باتّباع الخطوات التالية:

1_ استعيني بشريط قياسي أو مسطرة.

2_ خذي عرض الوجه من قمة أحد الخدّين إلى قمة عظمة الخدّ الآخر.

3_ قيسي المسافة الممتدّة من أوسع نقطة في الفك إلى أوسع نقطة في الفكّ الآخر.

4_ قيسي المسافة الممتدّة من بداية منبت الشعر في الجبين حتى نهاية الذقن.

بعد أن تحدّدي شكل وجهك، تبدأ عملية اختيار المكياج المناسب له... فلكلّ شكل وجه مكياجه الخاص:

الوجه البيضوي:

يكون عادة ممتلئاً من كل الجهات وعلى شكل بيضة.. أما مكياجه فيكون كالتالي:

يعدّ الوجه البيضوي الشكل المثالي لوجه الجميلات، حيث يمكن لصاحبته، إذا كان خالياً من العيوب والمشكلات، أن تستعمل كريم أساس من لون واحد، وأن تطبّق البلاشر من منطقة الوجنتين باتّجاه الأذنين...فهو لا يحتاج إلى أي تصحيح ولا يتطلّب ماكياجاً كثيفاً يخفي خطوطه الطبيعية. اكتفي باستعمال البيبي كريم، الكونسيلر، والقليل من الماسكارا وأحمر الشفاه لماكياجك اليومي.

الوجه المستطيل:

يكون طول الوجه أكثر من عرضه، أما الذقن فيكون في هذه الحالة مستطيلاً. يمكنك التقليل من هذا الطول بوضع خافي العيوب على منطقة الذقن، وتطبيق البلاشر من وسط الأنف باتجاه الأذنين للتخفيف من طوله. ركّزي في ماكياجك على العينين لإبعاد الانتباه عن طول الوجه.

الوجه المربّع:

تبدو فيه الوجنتان عريضتين بشكل ملحوظ من الوهلة الأولى كأنه مربّع.. وفي هذه الحالة، لابدّ من استخدام نوعين من كريم الأساس: الغامق لإخفاء المناطق البارزة فيه، وعلى باقي الوجه الكريم المناسب لبشرتك، ووضع قليل من البلاشر على الوجنتين دون إبرازهما. استعيني دائماً بأحمر شفاه مشرق لإضفاء لمسة من الحيوية على إطلالتك.

الوجه الدائري:

يمتاز باستدارته الكاملة.. ولكي نحدّ من استدارة هذا الوجه، لا بدّ من استخدام بعض التصحيحات من خلال محاولة تغميق جوانب الوجه المستدير من جهة الخدود، وإعطائه القليل من الطول ووضع البلاشر بنفس الطريقة. وتشكّل بودرة الشمس إحدى المستحضرات التي يمكن أن تساعدك في تصحيح شكل وجهك، فلا تترددي في استعمالها.

ويبقى الوجه الأصعب في تطبيق الماكياج هو الوجه ذو البشرة كثيرة العيوب، كالبثور والندوب البارزة، وذلك لأننا نضطر لوضع الكثير من كريم الأساس لإخفائها. وعلى العكس من ذلك، فالوجه القليل أو الخالي من العيوب دائماً ما يكون أكثر مرونة وسهولة عند تطبيق الماكياج، ما يجعل عملية استخدام مستحضرات التجميل أسهل وأنجح.