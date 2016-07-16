هذا هو الجانب المشرق من الحياة كما تراه "بياجيه"

"الجانب المشرق من الحياة" أو Sunny Side of Life هو العنوان الذي اختارته دار Piaget لأحدث مجموعاتها من الساعات والمجوهرات الفاخرة. مجموعة تحتفي بجاذبية ورقّة حياة مليئة باللحظات المشرقة جسّدتها صورة النجمة جيسيكا شاستاين السفيرة العالمية لدار Piaget.

تحاكي مجموعة Sunny Side of Life الضحكة المشرقة التي تنبع من الصميم وتنبئ ببدء الاحتفاء بالصيف في مدينة بالم سبرينغز التي لا تبعد كثيراً عن هوليوود، والتي شكّلت مصدر إلهام لهذه المجموعة. تتضمّن هذه المجموعة 140 كنزاً ثميناً يقدّم أدلّة دامغة على أن الحياة هي عبارة عن احتفال ولحظات مبهجة يمكن أن تطول وتطول بمحض إرادتنا.

تتميّز هذه المجموعة من المجوهرات والساعات باستعمال الذهب الأصفر والأبيض المرصّع بأحجار الماس الفاخرة والأحجار الملوّنة التي تذكّر بألوان الرمال الذهبية، وزرقة البحر المنعشة، واخضرار المراعي، وألوان الأزهار.

تنبع جاذبية هذه القطع من جرأة أسلوبها، وهي تتمتع بكاريزما مميّزة تجسّد أسلوباً فريداً قائماً بحدّ ذاته: مزيج يجمع بين الذهب وباقة من الألوان والأشكال الجديدة، بالإضافة إلى الجواهر الثمينة والأقراص المصنوعة من الأحجار الصلبة. ففي عالم لا تقيّده حدود، تواصل Piaget استكشاف الإمكانات الإبداعية غير المتوقّعة لتحوّل الذهب والأحجار إلى مجوهرات وتحف فنيّة آسرة. تعرّفوا معنا فيما يلي على بعض تصاميم هذه المجموعة.