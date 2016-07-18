تعرّفوا على "الكاجوال-شيك" كما قدّمه مايكل كورس

28 إطلالة قدّمها المصمم الأميركي #مايكل_كورس ضمن مجموعته من #الأزياء الرجالية الخاصة بربيع 2017 وذلك خلال فعاليات #أسبوع_نيويورك_للأزياء الرجالية. وقد شكّل طراز "الكاجوال-شيك" إطاراً عاماً لهذه المجموعة، وبرع #كورس في تقديمه بإطار عصريّ يرتكز على القصات الكلاسيكية ولكنّه ينفذّها بخامات وألوان شبابية معاصرة.

الطابع البحري ظهر جلياً في هذه المجموعة من خلال الإطلالات التي اختلط فيها ثنائي الكحلي والأبيض بالإضافة إلى ظهور "التوبات" المخططة والبنطلونات القصيرة. وقد تزيّنت بعض الإطلالات بالطبعات المنقّطة التي كانت سبق أن ظهرت في المجموعات النسائية التي قدمها المصمم للربيع المقبل.

الطابع العملي خيّم على جميع الإطلالات، إذ حرص كورس على أن تؤمن أزيائه الراحة ولذلك أدرج ضمن تصاميمه معطف "الترنش" الواقي من المطر، البنطلونات القصيرة، جاكيتات Biker Jacket ، الكنزات ذات الطابع الرياضي الأنيق والبدلات ذات الطابع الكاجوال.

الألوان التي اعتمدها كورس لمجموعته جاءت كلاسيكية وتضمّنت ثنائي الكحلي والأبيض، ثنائي الأسود والأبيض، الأزرق، الرمادي والبيج. وقد ترافقت معظم الإطلالات مع #حقائب كبيرة وأحذية ذات طابع كاجوال بالإضافة إلى أحزمة جلديّة ونظارات شمسيّة. تعرّفوا على أجمل تصاميم مايكل كورس الرجالية لربيع 2017 فيما يلي.