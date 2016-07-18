"أميرة موناكو" تعود إلى الحياة مع ساهر ضيا

استحضر المصمم اللبناني #ساهر_ضيا أناقة #أميرة_موناكو الراحلة والفنانة العالمية #غرايس_كيلي، حيث استوحى من صورتها كأيقونة الجمال والفن، مجموعة ساحرة من تصاميم الـ"هوت كوتور" قدمها لموسم خريف وشتاء 2016 – 2017 ضمن فعاليات #أسبوع_الموضة الفرنسي.

العرض الذي أقيم مؤخراً في فندق "جورج الخامس" الشهير في #باريس ، تحاكي تصاميمه #موضة خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وطغت عليها القصات الواسعة والطويلة المطرزة يدوياً بالأحجار الكريمة. وتنوعت ألوان المجموعة بين الفيروزي العنابي، الزهري، الزمردي، النيلي والأسود كما اختتم العرض بثوب من الدانتيل الأبيض مستوحى من أناقة الأميرات.

الأزهار حضرت بكّل أناقتها لتزيّن مختلف إطلالات هذه المجموعة فتفّتحت بألوانها المشرقة على ثوب أبيض قصير، واعتمدت أناقة الدانتيل في الأثواب الطويلة أو اتخذت أشكالاً ثلاثية الأبعاد نافرة أضفت بعداً عصرياً على الإطلالات.

وللحصول على إطلالات راقية متكاملة حرص ساهر ضيا على تنسيق أثوابه التي تصلح للمناسبات الفخمة مع أكسسوارات، وقبّعات وحتى تيجان تستعيد إطلالات أميرات الزمن الجميل. تعرّفوا على أجمل ما تضمّنه هذا العرض من إطلالات فيما يلي.